Parma-Atalanta 2-5: i nerazzurri si riprendono il secondo posto

PARMA – L’Atalanta travolge per 5-2 il già retrocesso Parma e si riprende il secondo posto in classifica, a quota 72, rispondendo così al Napoli vincitore sabato a La Spezia. Un altro passo forse decisivo per la terza qualificazione in Champions consecutiva dei bergamaschi che al Tardini passano nel primo tempo grazie a Malinovskyi e nella ripresa chiudono il conto con Pessina, Muriel (doppietta) e Miranchuk. Per gli emiliani a segno Brunetta e Sohm.

Il solito Malinovskyi

D’Aversa si affida a Gervinho, Cornelius e Kucka in attacco, mentre Gasperini opta per Zapata punta unica con Malinovskyi e Ilicic a supporto. L’Atalanta prende subito in mano il pallino del gioco e attacca l’area gialloblù. Il gol arriva presto, al minuto 12, grazie al solito Malinovskyi che riceve palla da Ilicic al limite e con un preciso sinistro rasoterra infila Sepe. L’ucraino si dimostra l’uomo in più dei bergamaschi in questo finale di stagione: settimo gol in campionato. I nerazzurri insistono e per due volte Ilicic pesca in area Gosens, ma il tedesco di testa prima mette out, poi centra Sepe. Alla mezz’ora splendida azione ospite con Ilicic che di tacco manda sul fondo Freuler, cross basso ma Zapata prende la traversa.

Pessina e Muriel per il tris orobico

Il Parma si vede raramente in attacco con Gervinho sempre ben controllato dai difensori orobici e Sportiello non deve effettuare nemmeno una parata durante i primi 45′. Malinovskyi invece è scatenato e poco prima della fine del primo tempo ci riprova col suo sinistro, ma un difensore ducale si immola in area. A inizio ripresa doppio cambio decisivo di Gasperini con Pessina e Muriel in campo al posto di Ilicic e Zapata. E proprio i neo entrati portano il risultato sullo 0-3: al 52′ Muriel serve Pessina che in area conclude col sinistro sul secondo palo. Quindi al 77′ segna il colombiano su assist di Pasalic.

Finale coi botti

Sul 3-0 l’Atalanta si distrae e prende gol pochi secondi dopo aver realizzato il tris: sulla destra Busi scappa a Maehle, cross basso per Brunetta che tutto solo davanti a Sportiello insacca. I nerazzurri però quando attaccano fanno paura e trovano il poker in contropiede con Pasalic che assiste Pessina che prende il palo, ma Muriel è lesto per il tap-in vincente e firma la doppietta personale. Due minuti dopo la difesa ospite barcolla ancora una volta e Pellé imbuca per Sohm che salta Sportiello in uscita e appoggia in rete per il 2-4. Gara finita? Non ancora, perché in pieno recupero l’Atalanta realizza la cinquina con il russo Miranchuk che insacca col sinistro dopo un doppio miracolo di Sepe su Pasalic.

Parma-Atalanta 2-5 (0-1)

Parma (4-3-3): Sepe, Busi, Osorio, Alves, Gagliolo (35’st Conti), Grassi (16′ st Valenti), Kurtic, Sohm, Kucka (30′ st Brunetta), Cornelius (30’st Camara), Gervinho (16′ st Pellè). (34 Colombi, 77 Rinaldi, 4 Balogh, 13 Bani, 16 Laurini, 20 Zagaritis, 29 Dierckx, 32 Brunetta, 37 Camara). All.: D’Aversa

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Djimisti, Romero, Palomino, Maehle, de Roon, Freuler (30’st Pasalic), Gosens (23’st Hateboer), Ilicic (‘st Pessina), Malinovskiy (13’st Miranchuk), Zapata. (1’st Muriel) (25 Gelmi, 31 Rossi, 4 Sutalo, 7 Lammers, 13 Caldara, 20 Kovalenko, 40 Ruggeri). All.: Gasperini

Arbitro: Giua di Olbia

Reti: nel pt 12′ Malinovskiy; nel st 7′ Pessina, 31′ Muriel, 32′ Brunetta, 40′ Muriel, 43′ Sohm, 48′ Miranchuk.

Angoli: 3-1 per l’Atalanta.

Recupero: 0′ e 4′.

Ammoniti: Grassi e Hateboer per gioco scorretto.





