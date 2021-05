Parma, ragazzo ucciso a coltellate: in questura la fidanzata e l’ex di lei

Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato questa mattina all’interno dell’ex mulino in via Volturno a Parma, un fabbricato abbandonato utilizzato talvolta come rifugio da persone senza fissa dimora. La polizia indaga per omicidio. La vittima, Daniele Tanzi, 18enne di Casalmaggiore (Cremona), sarebbe stata uccisa a coltellate. Il cadavere presenta infatti alcune ferite da arma da taglio all’addome.

Il luogo dell’omicidio (vasini)

L’allarme è stato dato dalla sua fidanzata, con la quale si sarebbe incontrato lì dove è avvenuto il delitto. Le dichiarazioni della giovane sono ora al vaglio degli investigatori. Non è da escludere che insieme ai due ci fosse a un centro punto una terza persona, un uomo, sulla quale si sono concentrate le indagini. Si tratterebbe dell’ex fidanzato della ragazza, rintracciato e portato in questura insieme alla giovane 19enne. La ragazza è stata anche accompagnata al pronto soccorso per lievi escoriazioni. Al momento gli investigatori si concentrano sull’eventualità che il delito sia scaturito da una lite per motivi di gelosia.

Parma, omicidio nell’ex mulino in via Volturno – Foto

Il corpo senza vita di un ragazzo di circa venti anni è stato trovato nel fabbricato abbandonato al numero 138 in via Volturno, nell’ex mulino Figna a Parma. La polizia indaga per omicidio.

Foto Marco Vasini

In via Volturno è arrivata la polizia Scientifica per eseguire i rilievi e cercare l’arma del delitto. Le indagini sono in mano alla squadra Mobile con il coordinamento della Procura. Sono in corso le ricerche dell’arma del delitto, probabilmente abbandonata in un canale a lato dell’edificio.