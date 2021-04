Parte il viaggio del Gusto

Pubblicità

Il gruppo Gedi si occupa di notizie e con i suoi quotidiani ogni giorno racconta l’Italia e il mondo in tutte le sue declinazioni. Quando abbiamo cominciato a progettare ilgusto.it, il nuovo hub multimediale che da domani si occuperà di cibo, vino e di tutto il mondo del turismo enogastronomico, abbiamo deciso di partire dalle notizie, dalle analisi, dai commenti, dai reportage. Come ogni giorno fanno Repubblica, La Stampa, il Secolo XIX, il Messaggero Veneto, Il Piccolo, la Gazzetta di Mantova, il Mattino di Padova, la Provincia Pavese, la Tribuna di Treviso, la Nuova di Venezia e Mestre, il Corriere delle Alpi e la Sentinella del Canavese. La necessità di cominciare da quello che sappiamo fare meglio.

Il nostro viaggio parte domani all’ora di pranzo all’indirizzo www.ilgusto.it, sulle homepage di tutti i quotidiani del gruppo e sui social, giovedì invece sarà la volta de “I piaceri del gusto” la nostra edizione cartacea. Abbiamo scelto di uscire in questa settimana per essere al fianco dell’enogastronomia italiana pronta a ripartire dopo i 14 mesi impossibili segnati dal Covid. Per raccontare le storie delle donne e degli uomini che stanno scommettendo sul “gusto del futuro”, di chi è pronto a tornare in cucina o dietro il bancone ma anche di chi ha voglia di riassaggiare la normalità che passa anche da una cena al ristorante o da un aperitivo in compagnia. Sarà anche il gusto dei giovani e delle nuove tendenze, di un mondo che cambia rapidamente e che influenza la vita di tutti noi.

Abbiamo raccolto le ricette per la ripartenza di Ana Ros, Giannola Nonino, Massimo Bottura, Alain Ducasse, René Redzepi, Raf e Max Alajmo, Carlo Petrini e di tanti altri protagonisti del pianeta gusto. Ognuno lancia la sua sfida, la sua proposta. Abbiamo in esclusiva le analisi e le ricerche di Roberta Garibaldi e gli interventi esclusivi di donne e uomini dell’enogastronomia italiana.

Gusto, ecco le storie che vogliamo raccontare di Antonio Scuteri 20 Aprile 2021

Ilgusto.it sarà anche un’occasione di dibattito e di confronto perché sarà un laboratorio di idee e di nuovi linguaggi digitali, un luogo di creatività come solo le cucine e le cantine sanno essere. Il nostro hub nasce dalla grande tradizione delle testate del gruppo che oggi fanno parte della stessa squadra. Con questi marchi sono nate la “Guida dei ristoranti dell’Espresso”, le “Guide di Repubblica”, “Tuttigusti” della Stampa, “Sapori” di Repubblica, un vero apripista della comunicazione enogastronomica digitale, e tutte le iniziative di successo legate al mondo dei giornali locali. Su queste pagine hanno scritto alcune delle più significative firme del giornalismo enogastronomico dall’indimenticabile Gianni Mura, a Licia Granello a Edoardo Raspelli che oggi è ancora in campo con noi, come Enzo Vizzari, direttore della Guida o Paolo Massobrio.

La squadra che lavorerà ogni giorno alla realizzazione dei contenuti del nostro hub è composta dal coordinatore della redazione Antonio Scuteri, da Lara Loreti, Elisabetta Pagani e Marco Trabucco. Insieme a loro e ai nostri collaboratori racconteremo il gusto con l’idea di far crescere ancora la passione e la cul tura del cibo e del vino, sapendo che la voglia di tornare a viaggiare e gioire di nuove scoperte unirà la nostra comunità. Per i lettori selezioneremo i sapori più esclusivi, le storie più golose, ma racconteremo anche la forza del sistema cibo Italia per essere vicini al territorio al momento della ripartenza.

Appena sarà possibile saremo con i lettori al ristorante, in cantina, in salotto al momento di scegliere l’itinerario migliore per il weekend e la meta più adatta per le vacanze. E saremo con loro sul divano a guardare Mastechef. Insieme faremo le classifiche dei migliori caffè, dei migliori hamburger o dei migliori poke. Insieme esploreremo il mondo della cucina vegana con la sua consapevolezza, insieme andremo a scoprire, senza paura, da dove arriva il nostro cibo.Racconteremo il gusto con le parole delle firme di Repubblica, della Stampa e di tutti i quotidiani. Lo racconteremo con i video, con i podcast, lo renderemo più vicino ai lettori con le app perché la nostra sfida sarà quella di accompagnarli nella riscoperta della libertà di degustare. Al ritorno alla normalità.





