Partita del Cuore, Pecchini al contrattacco: ”Querelo Aurora Leone”

Non si placa la polemica relativa alla Partita del Cuore. Dopo le pubbliche accuse di sessismo da parte di Aurora Leone, che era stata esclusa dal tavolo della cena in quanto donna, il direttore generale della Nazionale dei Cantanti, Gian Luca Pecchini, pur avendo rassegnato le dimissioni a causa dello spiacevole episodio, è passato al contrattacco denunciando l’attrice dei ‘The Jackal’.

“Lesa immagine e reputazione”

“Alla luce dei molteplici e continui attacchi mediatici ho deciso di rivolgermi allo studio dell’avvocato Gabriele Bordoni per presentare querela nei confronti di Aurora Leone e di chi con lei mi ha leso nella reputazione, così da tutelare i miei diritti, la mia immagine e, soprattutto, la mia dignità di uomo e di professionista”, queste le parole di Pecchini. “L’iniziativa assunta con querela per diffamazione aggravata alla Procura di Torino è stata necessaria per ristabilire la verità dei fatti”, spiega l’avvocato Bordoni, secondo cui “l’uso diretto e personale dei sistemi di comunicazione di massa consente ampia libertà di espressione a chiunque ed è un valore da salvaguardare, che però va tenuto ben distinto dalla loro strumentalizzazione”. La critica e le opinioni, attacca il legale, “sono sacrosante, ma non lo è affatto la propalazione di notizie infondate, confuse e lesive, tali da innescare in poche ore la demolizione della reputazione di una persona, difficilmente recuperabile in seguito”.

Ruggeri e Bugo, benzina sul fuoco

Tutto è nato lunedì 24 maggio, vigilia della Partita del Cuore tra la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca a Torino, quando, durante la cena ufficiale, la Leone è stata esclusa dal tavolo dei vip in quanto donna (“non puoi stare qui, le femmine non giocano”, sarebbero state le parole dell’ormai ex dg Pecchini). Da qui la denuncia che ha fatto il giro del web e le dimissioni di Pecchini. Ora ci sarà la battaglia legale, intanto Enrico Ruggeri, presidente e capitano dell’Associazione dei cantanti, ha gettato benzina sul fuoco con un tweet che ha scatenato altre polemiche. Il noto cantautore ha pubblicato una foto a pranzo con la squadra del Sona (Serie D veneta) e la frase: “I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo”. Una chiara frecciatina ad Aurora Leone, aggravata dal commento decisamente poco elegante del cantante Bugo: “Bravo Enrico, tutti questi ebeti da social meriterebbero 2 o 3 carciofi in c**o per svegliarsi”. La polemica non sembra destinata a finire.