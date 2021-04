Partito il primo treno covid-free Roma-Milano: si sale a bordo solo con il test negativo  

Pubblicità

Pubblicità

È partito dalla stazione di Roma Termini alle 8.50, destinazione Milano Centrale, il primo treno alta velocità Frecciarossa covid-free. Prima di salire a bordo, i passeggeri che hanno acquistato il biglietto hanno infatti eseguito un tampone rapido antigenico gratuito nel gazebo allestito dalla Croce Rossa in piazza dei Cinquecento. “In caso di positività al test il biglietto viene rimborsato. Per l’estate puntiamo ad estendere questo servizio anche per le città d’arte e per quelle sulle coste”, ha spiegato l’Ad di FS Gianfranco Battisti. “Questo è un passo avanti anche in funzione delle riaperture e della stagione estiva”, ha detto il ministro ai Trasporti Enrico Giovannini. “Si torna a viaggiare in sicurezza e si anticipa il lascia passare europeo”, ha aggiunto il ministro al Turismo Massimo Garavaglia. Il servizio di tamponi gratuiti è comunque aperto a tutta la popolazione e non solo a chi deve imbarcarsi sul treno. “Oggi si parte con Roma e Milano – ha spiegato Valerio Mogini della Croce Rossa -. Da inizio maggio tendoni così saranno allestiti in tutte le piazze antistanti le stazioni delle principali città italiane”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest