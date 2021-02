Pasquale Centrone, il malato di Sla che vuole l’eutanasia: “Mollo perché lo Stato mi ha abbandonato” di Gianvito Rutigliano e Daniele Leuzzi

Pubblicità

“Non ho detto che mollo per la malattia. Mollo perché lo Stato mi ha abbandonato. Basta, non ce la faccio più”. La voce robotica risuona dal computer, ma il dolore è tutto umano. È quello di Pasquale Centrone, una vita dedicata al suo ristorante ‘Da Tuccino’ a Polignano a Mare, dove si trova anche la sua abitazione. E da 13 anni affetto da Sla. Stanco per la mancanza di continuità nell’assistenza domiciliare, aggravata dall’emergenza covid che di fatto ha assorbito molti degli operatori sanitari, ha persino chiesto l’eutanasia su Facebook. “Finché ci siamo noi familiari – racconta la figlia, Martina – possiamo dare una mano. Ma un operatore sanitario ha bisogno di essere formato. E se gli assistenti cambiano in continuazione non hanno neanche il tempo di capire le esigenze del malato. È una situazione comune a tante famiglie, è una questione di dignità della persona”. La Asl Bari ha comunicato di aver integrato il supporto, ma la famiglia rilancia: “Chiediamo che il servizio sia affidato direttamente alle Asl attraverso un team di infermieri adeguatamente formato e non alle cooperative che non riescono ad assicurare continuità”





