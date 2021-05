Passato, presente e futuro: gli studenti dello IED dedicano tre video a D

PASSATO

Storia di un desiderio

Storia di un desiderio

Il passato può essere un fardello o un compleanno nostalgico. Almeno finché non si acquisisce la giusta consapevolezza di sé. In questo video girato da Andrea Barbui e Irene Grafato, e sviluppato da IED Milano in collaborazione con D per lo Speciale 25 anni del magazine, la reminiscenza si confonde con il presente e la protagonista si spoglia del superfluo, e di una sovrastruttura di facciata, diventando la persona che vuole davvero essere.



PRESENTE

Il divenire in un sogno

Il divenire in un sogno

Il presente è la coreografia di un’esistenza. Un mosaico di persone, luoghi, natura, incontri, luci di città e folle che oggi non siamo più abituati a vedere. Gli abiti si sfogliano, come un fiore, in questo video girato da Gaia Cascella e Davide Marra dello IED Milano, in collaborazione con D. Poi squilla un cellulare, il ritorno alla realtà. La musica finisce e la vita ricomincia, forse uguale a prima, forse un po’ più simile a quella danza di momenti.



FUTURO

Destinazioni nebulose

Destinazioni nebulose

Spogliarsi delle catene (fisiche e metafisiche) e iniziare il viaggio. Interiore, o attraverso il tempo, raggiungendo un futuro decostruito, pixellato, interrotto, deformato, che si prolunga all’infinito, come in un gioco di specchi. È il video emozionante e intenso girato da Carlo Piva e Rebecca Broto e sviluppato dallo IED Milano per il compleanno di D.