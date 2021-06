Pasta, qual è la migliore? Altroconsumo dà i voti a 25 marche

Pubblicità

Ci sono il marketing e la pubblicità. E poi ci sono i fatti. Perché una pasta di ottima qualità la possono produrre anche i brand meno famosi. Anzi, a giudicare dai test di Altroconsumo, soprattutto quelli. L’associazione di consumatori ha confrontato diversi marchi di pasta (penne rigate), integrale e non, e sul podio dei prodotti integrali ci sono Libera Terra, marchio dell’associazione antimafia Libera (79/100), Esselunga (74) e Sgambaro (72). A seguire Rummo (64), Coop e Voiello (entrambe 63), che è anche il primo prodotto non biologico della graduatoria. I brand si prendono qualche rivincita nel test della pasta classica, non integrale: Voiello risulta la migliore del lotto mentre Barilla ha il miglior rapporto qualità-prezzo.

Altroconsumo ha preso in esame diversi parametri: tenuta di cottura e prova assaggio sono state giudicate da chef, ma è anche andata alla ricerca di micotossine e pesticidi, ha tenuto in considerazione il trattamento termico e anche etichetta e sostenibilità del packaging. E poi, ovviamente, il prezzo. Nella classifica delle paste integrali, prodotti noti come La Molisana e Garofalo hanno ottenuto rispettivamente 59 e 58 punti su 100, mentre Barilla e De Cecco occupano i bassifondi con 46 e 44.

Tra le penne classiche, dopo Voiello (che comunque non va oltre il 69 su 100), ci sono Barilla e De Cecco con 66, con quest’ultima che si prende il podio dopo essere arrivata ultima tra i prodotti integrali. Bene anche La Molisana (65). Mentre i fanalini di coda sono pasta Reggia (43 punti) e Conad (36).

Pesticidi ok

Il test ha smentito il luogo comune secondo il quale la pasta integrale tende a scuocere più facilmente. Il tempo di cottura risulta affidabile e una volta scolate, tutte (tranne quella di Carrefour) mantengono una buona consistenza. Buoni anche i risultati sui pesticidi, con tracce di glifosato che, quando presenti, sono oltre 100 volte sotto il limite di legge. Il glifosato è un erbicida che lo Iarc ha inserito tra le sostanze “probabilmente cancerogene” ma per fortuna, malgrado alcuni allarmismi diffusi di tanto in tanto, le tracce sono così piccole da non destare preoccupazione.

Note dolenti: micotossine ed essiccazione

Qualche ansia in più proviene invece dalle micotossine, che si formano con i funghi che a volte nascono sul campo e il più delle volte dopo il raccolto, se il grano non è conservato nel modo giusto. Premesso che queste sostanze sono sempre sotto i limiti di legge, Altroconsumo spiega di aver considerato il “margine di esposizione”, alla luce del fatto che i limiti di legge non considerano l’effetto accumulo di queste sostanze nel nostro organismo. A parte Libera Terra ed Esselunga nessuno ottiene il massimo dei voti in questa graduatoria.

Ma va ancora peggio sul trattamento termico: se la pasta viene essiccata ad alte temperature – un processo che consente lavorazioni più veloci – subisce modifiche nell’aspetto, nel gusto e anche nelle caratteristiche nutrizionali. L’essiccazione più lenta, a temperature più basse, non è quindi solo una questione di tradizione ma di qualità. E in questo l’unica a prendere pieni voti è la De Cecco – che sull’essiccazione lenta ha costruito una campagna pubblicitaria – mentre tutti gli altri raggiungono a malapena la sufficienza, nelle integrali come nelle classiche.

Ma qualità e prezzo sono direttamente proporzionali? Basta uno sguardo rapido alla classifica per capire che non è così. La più cara del lotto, ad esempio (Le Stagioni d’Italia a 3,98 euro al chilo) è solo quartultima, mentre la Esselunga, che ottiene la “medaglia d’argento” costa 1,85 euro al chilo. Ben più di De Cecco (2,77 euro al chilo) che si piazza ultima.

Una volta finito il pacco di pasta, il consiglio è di leggere bene sull’etichetta il contenitore dove smaltirlo. Nel panel dei prodotti presi in esame Altroconsumo ha riscontrato quattro materiali diversi. Ad esempio Rummo va gettato nel misto, le Stagioni d’Italia nella carta, Misura nell’organico e Tre Mulini (Eurospin) nella plastica.





