Paulette Jiles: “Il mio romanzo western, così vero da conquistare Tom Hanks”

Il Far West Paulette Jiles lo conosce bene. E non solo perché da decenni vive in un ranch fuori Sant’Antonio, in Texas, in un paesaggio molto simile a quello delle vecchie storie di indiani e cowboy, ma perché ha fatto della ricerca del passato e della conoscenza della cultura dei nativi americani l’obiettivo della sua carriera. Nella sua giovinezza si è trasferita in Canada, dove ha lavorato per un decennio a organizzare le radio comunitarie delle popolazioni autoctone del Quebec e dell’Ontario, imparando una delle lingue locali. Poi è rientrata negli Stati Uniti, dedicandosi alla scrittura con una serie di romanzi, da Enemy Women a Stormy Weather che riscrivono la storia della frontiera, della Guerra Civile e delle sue conseguenze, lontano dagli stereotipi del genere e adottando la prospettiva delle donne e degli esclusi dall’epica “bianca”, ossia i neri e i nativi.

Anche in Notizie dal mondo, il suo primo libro tradotto in italiano, i due protagonisti non sono gli eroi tipici del genere western. Il capitano Kidd, veterano della Guerra Civile, è un ex tipografo che si guadagna da vivere viaggiando da una cittadina all’altra di un Texas impoverito, arrabbiato e feroce per dare pubblica lettura dei giornali. In una delle sue soste, un giovane nero libero gli affida un’orfana di dieci anni, Johanna, che ha vissuto con la tribù Kiowa da quando ha memoria: i suoi genitori, coloni di origine tedesca, sono stati uccisi dai nativi, ma lei è stata risparmiata e cresciuta come una figlia. Dopo una colluttazione con l’esercito, la bambina è stata allontanata dalla tribù e ora è di nuovo orfana: è necessario riportarla a Castroville, dove vivono alcuni zii, e “rieducarla” a vivere tra i bianchi. La strada è lunga e pericolosa, ma Kidd acconsente a riportare Johanna a Castroville. Scoprendo, durante il viaggio, che su “famiglia”, “casa”, “educazione” è lei ad avere molto da insegnare.

A cosa si è ispirata per scrivere Notizie dal Mondo? Esistevano davvero figure come il Capitano Kidd?

“Ho amici con cui vado a cavallo: uno di loro mi ha raccontato la storia del suo bis-bisnonno, che andava di città in città nel nord del Texas leggendo alla gente, in locali di fortuna, gli articoli più interessanti dei giornali. Ho visto le foto di questo antenato, il cui nome in realtà era proprio capitano Cesar Aloysius Kidd: un bell’uomo, dall’aria distinta, come il capitano Kidd del mio romanzo. Dopo la pubblicazione del romanzo, un lettore mi ha scritto che il suo avo faceva lo stesso mestiere. A quel tempo c’erano molte persone che tenevano conferenze su qualsiasi cosa, dalla “natura dell’elettricità” alle più recenti tecniche agricole, persone che dimostravano nuove invenzioni come la lampada a cherosene e così via. La gente accorreva per una conferenza o un discorso, dato che non c’erano né la televisione né il cinema. Erano forme di intrattenimento popolare”.

La sua esperienza di vita e lavoro tra i nativi come l’ha influenzata?

“I miei anni di lavoro con gli Ojibwe del Canada settentrionale, che si riferiscono a se stessi come Anishinabek, sono stati anni meravigliosi. Era un lavoro duro e le condizioni di vita erano spesso difficili, ma ho scoperto tantissimo. Ho lavorato duramente per imparare la lingua, che è intricata e complessa. Ho grandi ricordi, sono persone fantastiche. L’apprendimento è stato immenso, ma non vorrei che questo facesse pensare che penso di sapere tutto sulle culture native. Sono molto diverse tra di loro e hanno obiettivi diversi. I popoli Pueblo e Tewa sono agricoltori, i Comanche e i Kiowa erano cacciatori e guerrieri, gli abitanti della costa occidentale del Canada erano gente di mare, le persone con cui ho avuto il privilegio di lavorare sono cacciatori della foresta settentrionale e così via. Che cosa possiamo imparare da tutti loro? A essere diversi; a non essere un consumatore, ma un produttore della tua luce, del tuo calore, del tuo stesso cibo; a vedere presenze spirituali nella tua vita quotidiana. E altre cose, che si devono vivere per potere intuire o comprendere”.

Il suo “Notizie dal mondo” è un romanzo western, ma rovesciato: niente cowboy, ma un vecchio, una bambina, alcuni neri liberi al centro della scena. Come si è confrontata con il genere?

“Il western è quasi sempre la storia di una ricerca: penso che in questo sia vicino alla fantascienza, al vecchio tipo di fantascienza, in cui seguiamo il protagonista mentre si avventurarsi in nuovi mondi che sono strani per noi, stimolanti e rischiosi. Ed è un genere che racconta di gente comune, non dell’élite, il che spiega perché sia così persistente e duraturo nella cultura americana, e non solo. Ma per scrivere il “mio” western io ho semplicemente ignorato tutti i soliti tropi del western come lo vediamo nei film, perché questi film e molte volte i libri si riferiscono semplicemente l’uno all’altro piuttosto che a qualsiasi realtà storica. Fare ricerche originali e ascoltare le storie che le persone raccontano sui loro antenati darà sempre una nuova prospettiva, portando lo scrittore alla vita quotidiana: quella in cui si muove gente come il Capitano Kidd, o Johanna”.

Ha visto il film?

“Sì, mi è piaciuto molto. Non ho partecipato alla sceneggiatura, ma il produttore mi ha chiamato spesso per raccontarmi cosa succedeva sul set. Apprezzo gli sceneggiatori, Paul Greengrass e Luke Davies, e ovviamente sono stata felicissima che il protagonista fosse Tom Hanks.

Il libro. Notizie dal mondo di Paulette Jiles è edito da Neri Pozza (pagg. 256, euro 18)





