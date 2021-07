Pavia, investe tre ragazzi dopo un litigio: arrestato per tentato omicidio

Pubblicità

Un uomo di 30 anni è stato arrestato la scorsa notte a Pavia con l’accusa di aver investito volontariamente tre giovani, una ragazza di 19 anni, una 17enne e un 14enne. La più grave è la 19enne, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo; la 17enne ha riportato diverse fratture, è ma non è in pericolo di vita; il ragazzo 14enne, valutato in codice giallo, è il meno grave dei tre. Il 30enne arrestato è accusato di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, grazie anche ad alcune testimonianze, verso le 3,30 il 30enne si è presentato in un locale in viale Venezia, lungo il Naviglio, ma non è stato fatto entrare perché in evidente stato di ubriachezza. A quel punto, dopo aver avuto una discussione con i tre giovani, è salito sulla sua auto e si è lanciato contro di loro schiacciandoli contro un altro veicolo in sosta.

Poi avrebbe anche cercato di fuggire, prima di essere bloccato da alcuni presenti che lo hanno consegnato alla polizia stradale giunta subito sul posto. I tre feriti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati al San Matteo. Le indagini proseguono per chiarirne meglio la dinamica di quanto è successo.





