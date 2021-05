Pd, amministrative e legge elettorale: Letta convoca la direzione

Non intende farsi rosolare a fuoco lento, Enrico Letta. Né subire “il trattamento Zingaretti”, ovvero l’impallinamento quotidiano del leader su giornali e tv da parte di parlamentari e dirigenti. Per questo – dopo il flop delle trattative con il M5S nelle città e i dubbi sollevati dall’interno sull’alleanza – il segretario del Pd ha deciso di convocare d’urgenza la direzione del partito. La prima dacché è stato eletto alla guida del Nazareno, due mesi fa.

“Analisi della situazione politica e relazione del segretario” recita la convocazione della direzione che si terrà domani. Per discutere di tutto quel che è accaduto nelle ultime settimane “e dar seguito all’impegno che ci siamo dati quando Enrico è diventato segretario”, spiegano i dirigenti a lui vicini: “Ci si confronta, anche animatamente, ma negli organi di partito, non sui giornali”. Secondo Letta è questo l’unico modo per costruire “un sano dibattito interno che accompagni l’azione di governo in questa strana maggioranza e il percorso di avvicinamento alle amministrative”.

Un primo test sugli umori del partito e sulle tensioni che lo attraversano: ancora una volta concentrate sul rapporto tra Pd e M5S, che molti – e non più solo la corrente ex renziana di Base riformista – vorrebbe allentare anziché rafforzare, specie alla luce del “tradimento” consumato a Roma. Tema che inevitabilmente incrocia il rebus legge elettorale, che i parlamentari vorrebbero proporzionale, mentre Letta è sempre stato a favore del maggioritario. “Nei partiti veri non ci sono argomenti tabù – concludono al Nazareno -. Si parla e ci si confronta a viso aperto perché questo rafforza il partito non lo indebolisce”. Come a dire: basta spifferi e sussurri, se avete obiezioni da muovere, il segretario c’è ed è pronto ad ascoltarle.