Pd, Boldrini sui social dopo l’annuncio della malattia: “L’operazione è andata bene, so che sarà lunga”

“L’intervento è andato bene. Ho iniziato la riabilitazione, che è una prova durissima”. Laura Boldrini lo scrive sui social dal suo letto di ospedale, che si intravvede nella foto che accompagna il post. L’ex presidente della Camera, lo scorso 8 aprile, aveva annunciato sempre tramite social la sua malattia e il suo ricovero per sottoporsi a una delicata operazione: “Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi aspetta poi un cammino di cure e riabilitazione. Ho paura? Sì, ho un po’ paura. Penso che chiunque al mio posto l’avrebbe. Al tempo stesso però ho grande fiducia in chi mi opererà e ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita”, aveva scritto.

Pd, Laura Boldrini annuncia sui social: “E’ arrivata la notizia che più temevo, dovrò operarmi” 08 Aprile 2021

Ora Boldrini ringrazia i medici per la loro professionalità e la loro competenza e su Facebook racconta: “Ieri, con l’aiuto della fisioterapista, mi sono seduta sul bordo del letto e dopo, appoggiata ad un supporto, ho fatto un passo in avanti e uno indietro e poi mi sono seduta di nuovo. Una fatica mostruosa. Sembra un passaggio da niente, una cosa semplice e invece mi è sembrato tanto. E mi ha dato speranza”.

[embedded content]

La fase riabilitazione non sarà breve, ribadisce la deputata Pd: “È come quando per raggiungere un posto hai davanti una salita che non sai quando finisce: la devi percorrere e basta, a passo lento e determinato. Prima ti avvii, prima arrivi. Ieri sono partita e so che sarà lunga, perché recuperare ogni piccolo movimento che potrà restituirmi l’autonomia, costa fatica e dolore”. Boldrini si dice confortata dall’affetto ricevuto. “La più importante delle risorse per combattere una malattia non è solo quella della determinazione personale, ma anche e soprattutto il non sentirsi soli, il continuare a percepirsi parte di una comunità, il mantenere i legami che hanno caratterizzato la nostra vita fino a quello spartiacque che, comunque, la malattia rappresenta. Perché c’è un prima e un dopo, inutile negarlo – riconosce – Ed è quel prima che non si deve perdere, proprio nel momento in cui si è costretti a ripensarsi e ricostruirsi”. “Per questo – conclude – mi rivolgo a tutte e tutti coloro che hanno avuto per me un pensiero di sostegno e di affetto. A voi voglio dire una cosa sola: grazie”.