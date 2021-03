Pd, Civati: “Letta eletto segretario da chi nel 2014 lo aveva disarcionato. Il mio ritorno tra i dem? Di lui mi fido, ma gli altri non sono cambiati”

Pubblicità

Lo chiama “il gioco dell’oca selvaggia”, Giuseppe Civati, l’ex deputato del Pd che a febbraio 2014 fu l’unico deputato a intervenire in Direzione per opporsi allo sfratto di Letta da palazzo Chigi per mano di Renzi. “Quel passaggio fu terribile dal punto di vista umano, una vera porcata”, ricorda ora Civati, “e noto una certa corrispondenza, direi quasi perfetta, tra chi oggi saluta con entusiasmo l’arrivo di Enrico e chi allora lo aveva disarcionato. Non dimentichiamo che sette anni fa erano tutti d’accordo: quelli che io chiamo i dittonghi, cioè gli uomini della Ditta, gli ex democristiani: tutti diventati improvvisamente renziani”.

Sta dicendo che quelli che ora lo acclamano sono pronti a tradirlo di nuovo?

“Intanto c’è sempre di mezzo Sua Franceschinità. Mi pare che sia stato lui a costruire questa soluzione: rispetto a una reggenza incolore, l’elezione di Letta è comunque un segnale. Soprattutto perché già dal suo primo discorso mi sembra che Enrico abbia cambiato linea politica”.

Quindi ora che c’è lui è pronto a tornare nel Pd?

“Mah, prima bisognerà capire che tipo di operazione politica intende fare, se riuscirà a realizzare quello che ha promesso. E con un partito ridotto nelle condizioni in cui è il Pd ho più di qualche dubbio”.

Ma lui si è impegnato a rivoltarlo come un calzino. Non si fida?

“Non è che non mi fido di lui, semplicemente non credo siano cambiati loro, io li conosco. L’ho pure detto a Enrico, ieri ci siamo scambiati dei messaggi. Mi ha chiesto cosa ne pensassi della sua scelta e se avevo dei consigli da dargli. Io gli ho risposto che penso si debbano fare tre cose: battaglia sul clima, progressività fiscale e patrimoniale. Specie se consideriamo che questo ministro della Transizione ecologica chiamato da Draghi non mi sembra esattamente Greta Thumberg. E poi è necessario cambiare la legge elettorale che è una vera schifezza”.

Alcuni dei suoi consigli però li ha recepiti…

“Sì, ma contano i fatti. Io ora faccio l’editore, e da cittadino molto libero mi interessa di più la grande politica, la sostanza delle cose, si sta bene anche fuori dal Parlamento, l’ha scoperto anche Letta. Lui è tornato perché è convinto di poter cambiare le cose, per quanto mi riguarda aspetterei. Anche perché da quando il Pd è così malridotto noi di Possibile stiamo facendo un botto di iscrizioni”.

Ma non ha apprezzato l’apertura sui diritti: lo ius soli, il nuovo patto migratorio… Non solo parole d’ordine di sinistra come piacciono a lei?

“Sono almeno 10 anni che tutti i ledare del Pd parlano di ius soli. Lo abbiamo fatto? No. La verità è che la sinistra nel Pd non c’è più, sono tutti democristiani. Non c’è la sostanza, non c’è il conflitto, è un partito di sistema. Io spero tantissime che Letta l’abbia imparato e che riesca a rompere gli schemi”.

Come mai è tanto scettico sul fatto che possa riuscirci?

“Perché conosco i miei polli”.

Pensa che l’unanimismo che ha accompagnato la sua elezione a segretario sia solo di facciata?

“Non c’è bisogno di dirlo. E poi le dimissioni date da Zingaretti in quel modo, parlando male del suo partito, delle correnti… Il problema della dissoluzione del Pd è ancora tutto aperto. Sicuramente Letta è un fico ma rischia di diventare la foglia dietro cui continuare a fare gli stessi giochetti di potere che si facevano prima”.

Ma se glielo chiedesse?

“Non è un problema personale ma di linea politica. Con Enrico c’è un rapporto che con Zingaretti non c’è mai stato. Di stima, di amicizia credo reciproca, tutto il resto però è da vedere. Ricordo ancora che quando arrivai terzo alle Primarie lui mi fece una bellissima telefonata per dirmi che anche lui era arrivato terzo e dopo sei anni era diventato premier. Ne sono passati altri sette e ora è segretario. Quindi, con questa progressione, nel 2027, 14 anni dopo, toccherà a me”. E ride.





