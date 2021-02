Pd Emilia-Romagna, l’amarezza di Lucia Bongarzone: “Zero donne ministro, vincono le correnti”

Pubblicità

Pubblicità

“Come possiamo sentirci? Siamo sorprese, amareggiate, arrabbiate”. Lucia Bongarzone, responsabile regionale per le Pari Opportunità e le politiche per le Famiglie non esita ad aggiungere aggettivi per descrivere lo smarrimento dopo la nomina dei ministri del governo Draghi. Il Pd di Nicola Zingaretti porta infatti in consiglio dei ministri tre uomini, tutti a capo di aree politiche – Dario Franceschini, Andrea Orlando e Lorenzo Guerini – e zero donne. Le quote rosa arriveranno con le nomine di sottogoverno, ha già garantito il leader nazionale, ma anche questa rassicurazione finisce col lasciare un po’ d’amaro in bocca.

Bongarzone, lei a caldo ha parlato di “una ferita intollerabile”. Perché dopo tante promesse non c’è neanche una donna del Pd al governo?

“Perché ancora una volta hanno prevalso altre logiche. Legate alla rappresentanza del pluralismo. Il nostro partito deve uscire da questa impostazione, o noi donne soccomberemo per sempre. E quel che più brucia è che erano stati fatti molti passi avanti dal Pd sui temi di merito”.

Ad esempio?

“Abbiamo lavorato molto, con la conferenza delle donne nazionale e non solo, per portare avanti temi legati alla parità. Penso al lavoro fatto sul congedo di parternità, e a quello per superare gli stereotipi di genere nella scuola. Eppure non è bastato, quando si arriva al tema della rappresentanza arriva la battuta d’arresto. E questo fa ancora più male”.

La situazione però era delicata. Le correnti scalpitavano. E i nomi di Franceschini, Orlando e Guerini circolavano da giorni. Non avete detto nulla voi?

“A noi era stato assicurato in direzione, dal segretario, che ci sarebbe stata parità. Del resto, Zingaretti ha spiegato di non aver dato lui indicazioni sui ministri. Lui ha indicato solo le logiche che dovevano guidare la scelta, tra cui c’era quella della parità di genere. Certo, da giorni si parlava di Franceschini, Guerini e Orlando, ma non si capisce perché non si potesse mettere una donna a rappresentare l’area di Franceschini, o Base Riformista”.

Si dice che il tema della parità verrà recuperato nel sottogoverno: più donne nei sottosegretariati. Vi soddisfa?

“Sicuramente è importante, ma perché è la rappresentanza ad essere importante. Solo se ci sei puoi portare un cambiamento. Se non ci sei non riesci a farlo. Certamente noi combatteremo per essere ascoltate perché stiamo parlando di un governo con 8 donne su 23, cioè quasi la metà della metà. Questo non è accettabile e noi non lasceremo che anche questa volta la parità di genere sia lasciata indietro”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest