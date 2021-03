Pd, il capogruppo dem in Toscana: “Zingaretti ha sbagliato a fidarsi di Lotti, questi rivogliono il controllo del partito”

“Zingaretti ha sbagliato a fidarsi e a prendere come politico di riferimento Lotti qui in Toscana. Io glielo dissi, a lui e Oddati: ‘Pensate che facendoli comandare qui in Toscana poi stanno buoni a Roma?’. È stato un errore, io l’avevo detto che da qui sarebbe partito l’attacco alla segreteria nazionale del Pd perché quello che a loro più interessa sono le postazioni e il fatto che Zingaretti faccia le liste alle prossime politiche loro non lo possono tollerare”. Che potesse aprirsi una fase tempestosa nei Dem toscani era previsione fin troppo facile all’indomani delle dimissioni di Zingaretti, che si avverasse nel giro di 72 ore meno. E invece le parole del capogruppo regionale del Pd Vincenzo Ceccarelli, zingarettiano, pronunciate sabato durante un’assemblea on line del gruppo “Progressisti in cammino” aprono subito il primo caso ad alta tensione.

Quello dell’ex assessore della giunta Rossi è un j’accuse contro l’area di Base Riformista, in particolar modo contro il fondatore Luca Lotti, l’ex visir renziano, colpevoli a suo dire di aver scatenato dalla Toscana l’attacco che ha terremotato il Nazareno spingendo Zinga a lasciare: “Questi qua non vedono l’ora di riprendere il controllo del partito» tuona Ceccarelli lanciando un accorato appello al segretario dimissionario: “Bisogna far capire a Nicola che se se ne va ci lascia in braghe di tela”. L’attacco a Lotti colpisce e indigna l’area ex renziana. Chi ci ha parlato descrive come “imbestialita” la segretaria regionale Simona Bonafè, furioso Lotti e contrariati anche vari consiglieri regionali, da Benucci a Pescini, tanto più per il ruolo di capogruppo di Ceccarelli.

“Parole che feriscono le sue: non vere, divisive e inutilmente demonizzanti. Al Pd serve altro: dialogo sereno, rispetto reciproco, unità e valorizzazione del pluralismo. Un capogruppo dovrebbe sempre dimostrarsi capace di rappresentare tutto il partito. Così non lo fa”, attacca il senatore ex segretario regionale Pd Dario Parrini, di Base Riformista. Ma quella di Ceccarelli non è una tesi isolata: “Eravamo un’avanguardia come Toscana, non possiamo essere il fortilizio di chi vuole bombardare il segretario nazionale”, ritiene anche uno come l’ex ministro Vannino Chiti. E la settimana che porterà all’assemblea nazionale ora si apre col botto. La direzione regionale che avrebbe dovuto riunirsi stasera per discutere il rinnovo della segreteria dopo la cacciata del vicesegretario Valerio Fabiani, reo di aver attaccato Bonafè sul nodo alleanze, è rimandata. Ma le liti no. Anzi il caos nazionale incattivisce il clima toscano, col rischio di una conflittualità aperta in grado di paralizzare le giunte, a partire da quella regionale.