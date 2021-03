Pd, la “fronda” del Nord non c’è più. Sindaci e governatori uniti attorno a Letta

La fronda del Nord non c’è più. Dissolta come neve al sole di Enrico Letta. Che ieri, nel suo primo faccia a faccia con Conte, ha rilanciato la necessità dell’alleanza con il M5S senza che una sola voce critica s’alzasse. Come invece sistematicamente capitava ogni qualvolta il suo predecessore, Nicola Zingaretti, provava a spingere sull’intesa giallorossa.

Il vertice Letta-Conte rilancia il cantiere dell’alleanza. “Una affascinante avventura” di Giovanna Vitale 24 Marzo 2021

Sono trascorsi appena nove mesi da quando Stefano Bonaccini affermava in tv: “Le alleanze politiche non si fanno a tavolino”, stoppando il tentativo di stringere un accordo strutturale con i grillini alle ultime regionali e rivendicando di aver vinto quelle in Emilia Romagna “senza i Cinquestelle e contro una destra che sembrava imbattibile, grazie ad un progetto che molti elettori hanno ritenuto credibile”. Eppure oggi, il rinnovato patto con il Movimento per correre uniti alle amministrative non sembra turbare più il vulcanico governatore. E nemmeno gli altri amministratori, da Dario Nardella a Giorgio Gori, che con i loro attacchi alla linea Zingaretti hanno contribuito non poco alle sue traumatiche dimissioni.

“Un Pd perno di un nuovo centrosinistra che vuole battere la destra alle politiche deve pensare che da solo non ce la può fare”, ha spiegato oggi Bonaccini a Omnibus, su La7. “Il tempo dell’autoisolamento mi auguro sia terminato per sempre”, ha aggiunto. Per poi lanciarsi in un elogio di Conte che “gode di stima diffusa e popolarità vera: mi auguro che possa essere il “carburante ecologico” per un Movimento che, avute responsabilità di governo, in questi anni ha dovuto fare i conti con la protesta che poi deve diventare anche proposta e responsabilità di scelte”. Anche perché, ha chiosato alla fine, “se noi dobbiamo avere alleati è bene che siano il più in forma possibile. Se i voti ce li togliamo a vicenda la destra non si batte”.

Una folgorazione. Come quella che sembra aver colpito anche il sindaco di Firenze. Risale a neanche un mese fa l’ultimo bombardamento di Nardella al Nazareno: “Non si capisce il tentativo di una fusione a freddo fra Pd e 5 Stelle, anche perché finora le uniche circostanze in cui questa alleanza è stata sperimentata sono state fallimentari: vedi Umbria e Liguria”. Adesso invece “le alleanze vanno costruite su idee e programmi” ha detto due giorni fa a Repubblica.

Pd, Nardella: “Letta ha diritto di fare proposte e non credo cerchi vendette” di Ernesto Ferrara 23 Marzo 2021

“Anche nei confronti del Movimento 5 Stelle come degli altri alleati ci sono due modi per confrontarsi”, il ragionamento: “Uno è col cappello in mano, l’altro è a testa alta. A me piace il secondo: un Pd che ha le idee chiare dialoga da protagonista”.