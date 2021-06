Pd, Letta e la bassa affluenza alle primarie a Torino: “Prime attività post Covid, è normale. Conte parla ai moderati? Noi a tutti”

Pubblicità

Non è preoccupato, Enrico Letta, per il dato sull’affluenza alle primarie di ieri a Torino dove ai 39 gazebo sparsi in città si sono presentati in 12mila scegliendo come candidato sindaco per il centrosinistra Stefano Lo Russo. Numeri poco incoraggianti che però non spaventano il segretario del Pd: “Per un motivo molto semplice: queste sono le prime attività del post Covid, sono naturalmente con numeri più ridotti rispetto a prima. Tutte le iniziative che facciamo sono con numeri più ridotti, è ovvio, perché c’è un atteggiamento di ripartenza lenta. Quindi è assolutamente nella logica delle cose che la partecipazione fisica a queste genere di attività fosse molto più ridotta, molto più bassa”, ha affermato a ‘Omnibus’ su La7. Le primarie per Letta restano “il metodo con il quale noi decidiamo e lavoriamo, per cui dodicimila cittadini torinesi che hanno partecipato sono una cifra molto importante. Domenica prossima voteranno quelli di Bologna e di Roma, sono convinto che questa sia la strada giusta per riprendere e ricominciare a rilanciare queste forme di partecipazione”.

Il prossimo appuntamento, appunto, è domenica 20 giugno, a Bologna e Roma. E proprio sulla Capitale, Letta ha ribadito: “Il Pd dà un giudizio molto negativo su come è stata ammistrata Roma in questi 5 anni, noi ci proponiamo per il cambiamento e Roberto Gualtieri è l’uomo giusto, perché è stato ministro dell’Economia, è la persona che ha costruito il Pnrr in questi anni, è la persona giusta per applicare queste importantissime novità per Roma, perchè Roma in quanto capitale giocherà un ruolo essenziale. Sono fiducio che il risultato sarà positivo per lui”.

Sulle amministrative, il Pd per molte città non è riuscito a trovare un accordo con il M5S, come appunto a Roma e Torino. Ma per Letta “non c’è alcuna novità nel rapporto tra Pd e M5s: io lavoro per un Pd e un centrosinistra forte con un’identità marcata, poi nel quadro politico italiano dobbiamo costruire un’alternativa allo schieramento di Salvini e Meloni con Conte e i Cinque stelle. Non ci sono allontanamenti o avvicinamenti, è semplicemente buon senso”. L’alleanza con il Movimento quindi va avanti, sempre con un occhio agli ultimi sondaggi che parlano di un sorpasso della leader di FdI sulla Lega. Mentre sulla sfida sul fisco lanciata dall’ex premier ha aggiunto: “Non voglio fare polemiche con Conte con cui andiamo molto d’accordo, Conte ha detto che M5S vuole parlare ai moderati, il Pd vuole parlare a tutti i ceti del nostro paese”.

Ma l’impegno massimo di Letta ora è solo per le amministrative del prossimo autunno. Al momento, la sua decisione di candidarsi alle suppletive per il seggio di Siena è in stand-by: “Vedremo, valuterò e deciderò in questi giorni, ringrazio chi da Siena ha fatto la proposta. Il tema è che le amministrative di ottobre coinvolgeranno milioni di italiani e il segretario deve occuparsi di tutta Italia, è un tema diciamo logistico per cercare di fare bene le cose”.

Letta ha poi lodato il governo Draghi per la sua “credibilita’” che ha nell’Ue per trattare non solo sui fondi del Next generation Ue ma anche sulle tre principali riforme, giustizia, fisco e semplificazione nella Pubblica amministrazione. “Oggi siamo in una situazione eccezionale in cui è fondamentale da parte di ognuno di noi appoggiare quanto il governo sta facendo e bene – ha osservato il segretario dem – Siamo stati troppo al governo in tutti questi anni anche quando le elezioni non le abbiamo vinte o le abbiamo perse rovinosamente come nel 2018. Siamo stati costretti a farlo in circostanze incredibili e in generale è stato giusto essere responsabili in un momento straordinario sostenendo il governo Conte”. Sulla riforma della giustizia, invece, ha ribadito la sua idea di uno “iato tra politica e chi esercita le funzioni della giustizia” dichiarando la sua “fiducia” nella Guardasigilli: “Ho incontrato la ministra Marta Cartabia e l’ho incoraggiata”, ha fatto sapere il segretario del Pd che ha lamentato come in questi anni ci siano state “poche riforme e moltissime contrapposizioni e questo lo pagano i cittadini con una giustizia lenta e inefficace. Non arrivano investimenti dall’estero perché il sistema li scoraggia. Il momento di fare la riforma della giustizia è adesso”.

Inevitabile un accenno al pasticcio dell’utilizzo del vaccino Astrazeneca: “Emerge chiaramente come l’assenza di coordinamento europeo sia un grave problema. È necessario che diversi Paesi europei abbiano la stessa posizione. Se ognuno fa per conto suo, si paga un prezzo. L’Europa non ha le competenze necessarie, molto è nazionale e questo non va bene. Servono più unità e più competenze comuni”, ha concluso Letta.





