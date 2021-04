Pd, Letta: “Erdogan è un autocrate, Al Sisi un dittatore”

ROMA – “Erdogan è un autocrate, Al Sisi è un dittatore”. Enrico Letta torna durante Piazza pulita su La 7 sulle parole dette da Mario Draghi sul presidente turco. E dssente dal presidente del Consglio, aprendo però un nuovo fronte di polemica con l’Egitto. “Erdogan non è tecnicamente un dittatore perché c’è un Parlamento che lo ha eletto, lui è un autocrate, Draghi ha forzato la mano rispetto ad una situazione molto pesante che c’è in Turchia.”, ha detto il segretario del Pd. Alla domanda se allora l’aggettivo può essere usato per il presidente egiziano, Letta ha risposto: “Direi di sì”.

Letta ha commentato poi l’accusa rivolta a Vladimir Putin da Joe Biden di essere un “killer”, E su questo il segretario dem ha detto: “Biden non ha detto che è un killer, ha risposto ad una domanda”. Ma, ha aggunto, “io non avrei risposto così perché le relazioni tra Usa e Russia hanno bisogno di toni un po’ diversi”.