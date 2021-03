Pd, Letta ha scelto come vicesegretari Tinagli e Provenzano

Due vicesegretari: una donna e un uomo. Enrico Letta ha scelto i suoi numeri due: Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano. La scelta dei due vicesegretari è arrivata a pochi giorni di distanza dalla nomina di Letta come segretario del Partito democratico. Le nomine saranno sottoposte, nei prossimi giorni, al voto dell’assemblea nazionale dem.

La scelta di Letta di due nomine di genere arriva dopo le tante richieste della conferenza delle donne del Pd di assegnare ruoli di vertice non solo a uomini. Durante il suo discorso all’assemblea di domenica scorsa il segretario del partito aveva detto: “Lo stesso fatto che sia qui io e non una segretaria donna dimostra che esiste un problema sulla parità di genere. Metterò al centro il tema delle donne: è assurdo che sia un problema”.

Provenzano nominato numero 2 del Pd

Giuseppe Provenzano ha 39 anni ed è nato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Laureato e dottorato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, èeconomista presso la Svimez. Oltre ad aver partecipato alla nascita del Pd, dal 2017 fa parte della direzione nazionale. Nel 2019 è stato nominato responsabile delle Politiche del lavoro nella segretaria del partito e tra il 2019 e il 2021 è stato ministro per il Sud durante il secondo governo Conte.

Tinaglia: sarà vicesegretaria vicaria

Irene Tinagli, 46 anni, è nata ad Empoli. Letta l’ha noinata vicesegretaria vicaria del Pd. Economista, si è specializzata in sviluppo economico e innovazione all’UniversitàCarnergie Mellon di Pittsburgh. Ha insegnato Management e Organizzazione all’ateneo Carlos III di Madrid. Tinaglia ha anche partecipato alla fondazione del Pd come componente dell’Assemblea costituente e della commissione che ha redatto lo Statuto. Tra il 2013 e il 2018 èstata deputata della Repubblica. Attualmente presiede la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.