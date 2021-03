Pd, Letta incontra gli eurodeputati dem. Benifei confermato capodelegazione al Parlamento europeo

È iniziata poco dopo le 16.20 la riunione online del segretario del Pd Enrico Letta con gli eurodeputati dem. All’inizio dell’incontro Brando Benifei ha confermato le sue dimissioni da capodelegazione al Parlamento europeo, come aveva annunciato ieri. Un gesto ritenuto di cortesia poltica in cui Benifei ha ribadito che, essendo stato eletto in una fase diversa, ha ritenuto giusto un passaggio di verifica con il nuovo segretario. Secondo quanto rifferiscono fonti del paritto, Letta ha ringraziato Benifei per la sensibilità dimostrata, rimarcando il rispetto per l’autonomia del gruppo e ha quindi mostrato apprezzamento per il lavoro svolto dagli deputati dem in Europa. Poi, nel corso della riunione, gli europarlamentari e il presidente dem del Parlamento Ue Bruxelles, David Sassoli, hanno votato all’unanimità per la riconferma di Benifei.

In molti, tra i dem, sperano che anche i capigruppo del Pd alla Camera e al Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci facciano comunque un gesto di cortesia politica analogo a quello di Benifei. Letta al termine dell’incontro online ha annunciato che martedì e mercoledì prossimo, il 23 e il 24 marzo, sarà a Montecitorio e a Palazzo Madama.

Benifei: “Onorato della stima rievuta”

“Sono onorato della stima ricevuta e accetto con orgoglio e umiltà l’incarico, consapevole delle nuove sfide dinnanzi a noi per il rilancio dell’agenda europea e per la ripartenza del Paese”, ha detto Benifei ringraziando Letta. “Metterò il massimo del mio impegno – ha aggiunto -per dare forza al grande lavoro di squadra del nostro gruppo qui a Bruxelles. Come ha dichiarato il segretario Letta oggi, abbiamo il dovere di spezzare la veto-crazia che impantana l’Europa e toglie sovranità ai cittadini europei”. Per questo, fa sapere, “il Pd investirà un grande capitale politico sulla conferenza sul futuro dell’Europa per ri-bilanciare l’azione dell’Unione in senso sociale, per mettere in atto una nuova agenda di diritti e per rendere l’Ue all’altezza della competizione economica e politica globale”. E poi ha concluso: “Le prossime sfide politiche saranno la riforma della governance economica europea e il dispiegamento del Next Generation Eu per rendere l’Europa più sostenibile e digitale, con la creazione di una vera Unione fiscale europea”.