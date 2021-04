Pd, Letta incontra Salvini. Prima vede Crimi “per proseguire nel percorso comune”

Pubblicità

Pubblicità

Si chiude il giro di incontri di Enrico Letta con i leader dei principali partiti. Come ultimo appuntamento, il segretario del Pd ha visto il leader della Lega Matteo Salvini, arrivato nella tarda mattinata nella sede dell’Arel. Inizialmente il loro colloquio era stato fissato per il pomeriggio, poi il cambio di programma.

Dal 14 marzo, quando Letta è stato eletto nuovo segretario del Partito democratico, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, subito ha incontrato per prime le sezioni del Pd. E oggi su Twitter ha fatto sapere: “Mattinata di lavoro al #pdnetwork col mio staff guidato da @_MicheleGB a leggere e studiare i primi risultati della consultazione coi circoli sul #vademecum che ha coinvolto più di 39mila persone in tutta Italia. Settimana prossima presentiamo e discutiamo i risultati”.

Nelle prime settimane da segretario dem ha avuto colloqui con Maurizio Landini (Cgil) e Luigi Sbarra (Cisl) sull’emergenza lavoro; si è confrontato con Giuseppe Conte sulle alleanze e con i capi delle principali categorie (Confesercenti, Confartigianato, Confapi, Cna) sulle ricette per risollevare l’economia.

La sfida di Letta per rimettere il Pd al centro tra correnti da rinsaldare e il nuovo “manifesto” di Bettini di Giovanna Vitale 01 Aprile 2021

Un’agenda fittissima e, dopo gli incontri col forzista Antonio Tajani e con Giorgia Meloni su vaccini e ristori, è arrivato il turno anche di Luigi Di Maio, altra tappa fondamentale per chiarire il rapporto con i Cinquestelle. Tanto che questa mattina, il neo segretario dem ha incontrato il capo politico del M5S Vito Crimi, anche all’indomani del divorzio ufficiale tra il Movimento e l’associazione Rousseau.

M5S, addio a Rousseau: dalla prossima settimana il Movimento lavorerà a una sua piattaforma di Laura Mari 08 Aprile 2021

Letta poi nei giorni scorsi è salito al Colle. Un colloquio con Sergio Mattarella che è diventato anche l’occasione per parlare della successione del presidente della Repubblica. Stesso tema affrontato con Matteo Renzi, leader di Italia viva, incontrato di recente all’Arel: 40 minuti di faccia a faccia, sette anni dopo lo sfratto da Palazzo Chigi, in cui si è discusso di sindacati ma anche di alleanze possibili alle comunali restando però su posizioni distanti su Conte e i 5S.

In mattinata incontro Letta-Crimi: proseguire percorso comune

La giornata di Letta è iniziata con un primo incontro avvenuto con il capo politico del M5S, Vito Crimi. Un “confronto positivo e cordiale, nel corso del quale è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di proseguire nel percorso comune, basato su programmi e principi, avviato già a partite dal governo Conte II”, riferiscono fonti 5S. Altro tema affrontato è stato quello dei meccanismi parlamentari e di alcune correzioni che vengono ritenute opportune, al fine di porre fine a storture, come quella del dilagante fenomeno dei cambi di casacca. Infine si è parlato delle prossime elezioni amministrative, rispetto alle quali “da parte del Movimento è stata ribadita la volontà di collaborare sui territori e nelle amministrazioni locali, come dimostrato anche recentemente dall’ingresso di portavoce M5s nelle giunte regionali di Lazio e Puglia, laddove dovessero crearsi le condizioni. Qualora ciò non dovesse avvenire – viene aggiunto – ciò non inciderebbe sul percorso comune già avviato”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest