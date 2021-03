Pd, Letta nomina la nuova segreteria del partito: sedici membri, otto uomini e otto donne

Pubblicità

Dopo la scelta dei due vicesegretari, oggi Enrico Letta ha nominato la nuova segreteria del partito. In tutto sedici membri, otto uomini e otto donne. Alcune conferme

della segreteria di Nicola Zingaretti, come Stefano Vaccari. Molte new entry come Mauro Berruto, ex CT della Nazionale maschile italiana di Pallavolo. Alcuni ex dell’esecutivo Conte 2: Francesco Boccia, Antonio Misiani, Sandra Zampa.

Procede dunque spedito il rinnovo dei vertici dem e dopo aver nominato Giuseppe Provenzano e Irene Tinagli come numero due del Pd, oggi il segretario ha scelto chi lo affiancherà alla guida del partito. A Provenzano sono state affidate le deleghe di “Prossimità”, politiche del lavoro e contrasto alle diseguaglianze, mentre Tinagli si occuperà della missione Italia globale.

Pd, Letta ha scelto i vicesegretari del partito: Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano 17 Marzo 2021

La parlamentare Lia Quartapelle, 38 anni, si occuperà di Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo, mentre il delicato tema della Transizione ecologica e delle infrastrutture sarà seguito da Chiara Braga. Ad Antonio Nicita il compito di pensare alle Istituzioni, Tecnologie e al Piano Nazionale di Riforma e Resilienza. E sempre a lui Letta affiderà il compito di coordinare un comitato di esperti sulle sfide di Next Generation Eu.

Cecilia D’Elia continuerà ad essere la portavoce della conferenza nazionale delle donne dem e si occuperà delle politiche per la Parità di genere, mentre Chiara Gribaudo dovrà pensare ai giovani, uno dei punti su cui Letta ha insistito maggiormente nel suo discorso all’assemblea del Pd del 14 marzo.

Per la nomina del coordinatore nazionale del partito bisognerà attendere qualche altro giorno, mentre le politiche per la sicurezza sono state affidate da Letta a Enrico Borghi. Le nomine proseguono con la scelta di Anna Rossomando come delegata alla Giustizia e ai diritti, mentre il settore economico sarà materia dell’ex ministro allo Sviluppo economico, Antonio Misiani. Istruzione, università e ricerca vanno alla delegata dem Manuela Ghizzoni, mentre della Cultura si occuperà Filippo Del Corno, assessore della giunta di Beppe Sala.

L’ex segretario nazionale di Confartigianato imprese, Cesare Fumagalli, è il delegato scelto dal segretario Letta per lo Sviluppo economico, il terzo settore e le pmi, mentre sull’agricoltura si concentrerà Susanna Cenni.

L’ex ct della nazionale maschile italiana di pallavolo (e grande amico di Letta), Mauro Berruto, si occuperà dello sport, mentre Sandra Zampa seguirà la Salute in tempo di pandemia. Infine, l’ex ministro Francesco Boccia è stato scelto per la delega alle autonomie territoriali e enti locali, mentre Stefano Vaccari è stato nominato da Letta per la delega all’organizzazione.

Letta, parla Mauro Berruto, l’amico ex ct della pallavolo: “È un top player. Stavolta gli diano tempo” di Emanuele Lauria 13 Marzo 2021





