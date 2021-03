Pd, Letta scioglie la riserva alle 12 con un tweet. Ecco il programma dell’Assemblea di domenica

Inizialmente spalmata su due giorni, l’assemblea Pd è stata ridotta a uno solo. Si terrà domenica 14 marzo, a partire dalle 9,30, completamente online e in streaming sulla pagina Facebook del partito. Alle 15 ci sarà la proclamazione del segretario. Oggi l’ex premier Enrico Letta scioglierà la riserva e con un tweet previsto per le 12 accetterà quasi sicuramente la guida dei dem dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti.

Letta questa mattina ha postato un selfie dal Ghetto di Roma, scrivendo: -“Stamani. Prima di decidere. Al Ghetto di Roma, ricordando le parole di Liliana Segre ‘non siate indifferenti'”.

La scaletta dell’Assemblea

Si inizia come detto alle 9.30 con la presidente Cuppi che informerà l’Assemblea sulle dimissioni del segretario e farà un intervento. Dopodiché l’assemblea verrà sospesa per un’ora e mezzo-due ore per sottoscrivere le candidature. Quindi si riprenderà annunciando la candidatura di Letta (si sta valutando un eventuale suo intervento prima o dopo il voto) e si sospenderà nuovamente per due ore massimo per consentire le operazioni di voto telematico. Alle 15 dovrebbe esserci la proclamazione del segretario.