Pd, Letta: “Serve un grande patto per il lavoro”

“Serve un grande patto per il lavoro, con detassazione dei nuovi assunti e decontribuzione nuove attività”. Così il leader del Pd, Enrico Letta ospite su Radio 24, al ‘Caffe della Domenica’ di Maria Latella.

Covid, Letta: “Ora un progetto per il sostegno psicologico dei giovani” 01 Maggio 2021

Dopo aver proposto un intervento per agevolare 2il recupero mentale e fisico dei ragazzi” dopo tanti mesi di didattica a distanza, oggi il segretario dem torna a parlare di lavoro. “Riprendo le parole di Draghi: è un momento in cui i soldi bisogna darli, non chiederli. E’ il momento degli ammortizzatori sociali, ma bisogna pensare a dopo questa fase. Faccio una proposta al governo, alle forze politiche e alla forze sociali, alla Confindustria, alle piccole e medie imprese e ai sindacati, di mettersi intorno a un tavolo per un patto per la ricostruzione e per il lavoro con alcune misure: la prima, decontribuzione totale per i nuovi assunti, quindi la detassazione delle nuove attività, come avviene oggi per le start up innovative”.

Letta inoltre rilancia la necessità di un decreto imprese, tema anche al centro di un colloquio con il leader della Lega Matteo Salvini: “C’è bisogno di un decreto legge subito, l’abbiamo chiamato decreto imprese, lavoro e professioni, in cui ci sia un pacchetto importante sul turismo, perchè l’estate sia un occasione per recuperare”.