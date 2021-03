Pd, Serracchiani: “Basta errori, ripartiamo. Sì alla grande coalizione: il nostro partito da solo non va da nessuna parte”

Pubblicità

Il suo nome, in questo ultimo turbolento periodo, è stato tirato in ballo tantissime volte. C’è chi ha indicato la deputata Debora Serracchiani, prima come segretaria del Pd, ruolo infine assegnato a Enrico Letta, poi come sua vice. Nulla di tutto questo però è avvenuto. “Nè io me lo aspettavo, come ho sempre ripetuto”, ci tiene a precisare la vicepresidente dem. Che nella nuova segreteria non ha avuto nessun incarico “ma va bene così, ho già altri ruoli di rilievo e di soddisfazione. L’importante ora è ripartire”, spiega Serracchiani, anche presidente della Commissione Lavoro alla Camera. Parla delle donne in Italia e nel Pd, ammette gli errori del passato “siamo rimasti indietro per troppo tempo”. Condivide il metodo Letta e il progetto di formare ‘un nuovo Pd’ in una grande coalizione perché il “Partito democratico da solo non va da nessuna parte”. E il nome di Roberto Gualtieri come candidato sindaco non le dispiace affatto.

Serracchiani, il suo nome ultimamente è uscito diverse volte, prima per il ruolo di segretaria dem post Zingaretti.

“Sul piano personale mi fa piacere. Il perché andrebbe chiesto ai media. Quando abbiamo attraversato al crisi interna improvvisa, ho detto che le dimissioni di Zingaretti sono state un fulmine a ciel sereno, e alcuni hanno fatto il mio nome, chiedendomi se fossi disponibile. Però bisogna essere consapevoli del momento, del contesto, e delle esigenze e dei bisogni di un partito che aveva veramente necessità di ritrovarsi. E ho ritenuto, dunque, che fosse questo il tempo di appoggiare una candidatura che trovava un consenso già largo, quella di Enrico Letta. Abbiamo bisogno di una ripartenza e l’abbiamo fatto con il piede giusto”.

Quindi non è stato un rifiuto, il suo?

“No è stata più una presa di coscienza, di fronte a una candidatura autorevole e condivisa come come quella di Letta”.

Serviva una donna vicesegretaria, incarico che già ha svolto con Renzi. Lei era in pole. Ma è stata scelta Irene Tinagli. C’è un po di delusione?

“Ripeto il mio nome viene tirato fuori sempre. Ma nessuna delusione. La scelta dei vice è una competenza esclusiva del segretario e francamente ha scelto due nomi importanti, con curriculum e competenze. Sono due figure che si completano, hanno percorsi solidi e possono rappresentare il Pd che vogliamo in futuro”.

Però il suo nome è ancora in gioco per il ruolo di capogruppo Pd alla Camera?

“Ma no, siamo sempre alle solite. Alla Camera abbiamo un capogruppo che ha lavorato tanto in questi anni in situazioni complicate. Anche qui la valutazione la fa il segretario insieme ai gruppi, che hanno la loro autonomia. Noi, gruppo Pd alla Camera, incontremo Letta martedì mattina prossimo e penso che nel pomeriggio toccherà ai colleghi del Senato. Sarà L’occasione per discutere i temi che porteremo avanti nei prossimi mesi”.

Donne e Pd. Cosa è successo con Zingaretti?

“Per quanto riguarda la delegazione ministeriale, è chiaro che c’è stato un errore e una brutta battuta di arresto per un partito di centrosinistra che sulla parità di genere ha fatto un grande investimento identitario. Siamo un partito che ha organismi paritari, che ha fatto battaglie sui territori per la doppia parità di genere. Il Pd si è trovato a confrontarsi su un tema delicato che non è ‘donne contro uomini’, ma una vera e propria questione politica. C’è stata poi una profonda sottovalutazione, posso dire dal mio osservatorio di presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che la questione femminile non è mai stata così centrale purtroppo come in questo ultimo anno. Sono le donne che perdono il posto di lavoro a causa della pandemia. I dati Istat sono impietosi, sono le donne quelle che si ammalano di più dal punto di vista professionale: su 100 contagiati professionali 70 sono donne, perché sono loro a stare in prima linea: sono le cassiere dei supermercati, le operatrici sanitari. E le donne risentono di più della nuova organizzazione del lavoro, come ad esempio fare lo smart working, mentre segui i figli in dad e fai il pranzo. La questione femminile quindi è centrale a causa della pandemia. Noi non possiamo come partito di centrosinistra perdere credibilità di fronte a quelle associzioni con cui abbiamo contatti quotidiani, o con le parti sociali con cui parliamo di occupazione femminile. Questo è un tema politico. Che andava affrontato, e non limitato al fatto che non c’era una donna”.

Ma sulla delegazione ministeriale al maschile, non avete mai pensato al fatto che quella sia stata una scelta prettamente di Draghi?

“Sicuramente la discussione si è aperta all’interno del Pd ma ha avuto una cassa di risonanza più larga. È un problema di rappresentanza non solo dentro la politica. È tornato a essere centrale il tema della questone femminale. Questo è un governo del presidente e di emergenza, senza perimetro politico: inutile cercare responsabili. Comunque è stato un tema che ha superato i confini della politica”.

Quale è stato l’errore principale del vecchio Pd?

“Di chiudersi, tentare di proteggersi dopo aver avuto scissioni importanti e sconfitte come quella del 2018. Invece il Pd non doveva rimanere fermo di fronte ai profondi cambiamenti che stanno attraversando la politica, basti guardare al M5S e alla Leg. Il Pd deve deve leggere questo cambiamento e accompagnarlo dandosi forza. IIl nostro problema non è stato solo una questione di correnti, questo lo voglio precisare. Siamo partiti in un modo, mi riferisco alla nascita del Pd e non siamo riusciti a completare questo percorso. Negli utlimi 15 anni abbiamo governato per 12 anni senza aver vinto le elezioni, e questo ha tolto vitalità al partito. Ci siamo persi un po’ lo spirito delle origini”.

E cosa si aspetta ora da Letta?

“E ora con Letta abbiamo la necessità di aprirci, ai giovani, alle donne, alla società, ossia a quei mondi che continuano a guardare al Pd come una opportunità. Il discorso di Letta è stato solido, ed ha ha lanciato una prospettiva per il Paese. E al Pd ha dato un nuovo impulso, dalla scelta dei vice al rinnovato ruolo attribuito alla base e ai nostri circoli. E ricordiamo che da un anno si fa politica in mezzo alla pandemia”.

Questo ‘metodo Letta’ fatto di blitz per spiazzare le correnti lo condivide?

“Bè, lo abbiamo richiamato in servizio, ha accettato per la passione che ha per la politica, è giusto che ora Letta faccia le scelte che ritiene più opportune per il partito. È normale che decida. Abbiamo bisogno comunque anche di un esercizio collettivo della politica, ci sarà spazio per cercare di far sì che diventi una missione collettiva”.

Questione alleanze. È d’accordo con Letta di voler “spalancare le porte del partito”. Come vede il M5S con Conte leader. Pensa che sia l’alleato giusto per il Pd?

“Non so se esistono alleati giusti o sbagliati. Se vogliamo fare politica per vincere le elezioni e governare, dobbiamo ragionare di alleanze e del campo del cenrosinistra. Abbiamo bisogno di una coalizione forte e quindi di dialogare con Conte e M5S ma non solo. Nel centrosinistra ci sono anche altri soggetti che possono formare questa coalizione. Letta nel suo discorso li ha elencati tutti. Ma occorre essere consapevoli che la nostra vocazione espansiva non può essere solo politica ma deve essere anche sociale e culturale”.

E sulla richiesta di Bersani di rifare il centrosinistra, largo?

“Non so se sono due strade diverse. Letta ha parlato di una coalizione in cui il Pd è il perno forte, coalizione per vincere le elezioni. Penso a come si è formato questo centrosinistra allargato, anche in passato, come all’Ulivo. Una cosa credo sia chiara: il Partito democratico da solo non va da nessuna parte, non è autosufficiente e da solo interpreterebbe male quella vocazione maggioritaria con cui è nato. La coalizione però si fa con soggetti che devono trovare punti di convergenza su un programma. Non so se Bersani vuole questo, o un partito nuovo dove stanno tutti dentro. Questo no. Letta ha tracciano una linea molto chiara: lavoriamo ad una grande coalizione di centrosinistra”.

Lei è romana, ma friulana di adozione. Le elezioni amministrative sono slittate al prossimo autunno. C’è più tempo fino ad aprile, per discutere e valutare il candidato giusto per Roma. Potrebbe essere Gualtieri? Chi vedrebbe bene come sindaco?

“Con buonsenso il segretario ha detto di aver bisogno di un po’ di tempo per studiare i dossier legati alle amministative perchè abbiamo elezioni in città importanti, c’è Milano, Napoli, Torino, Bologna. La scelta dovrà essere fatta da Letta con il Pd del territorio. A Roberto Gualtieri mi lega una amicizia personale, siamo stati parlamentari europei insieme, ne conosco il valore, le capacità, l’ho apprezzato come ministro. E sono consapevole che a Roma ci sia bisogno davvero di persone con grandi competenze e che abbiamo voglia di fare. Non sarebbe assolutamente un nome da non prendere in considerazione, però lasciamo che il segretario approfondisca i dossier e ci ragioni con i territori, sono le nostre antenne di prossimità”.

Questa mattina c’è stato poi l’incontro Letta-Calenda. Lei consiglierebbe al leader di Azione di farsi da parte e cercare un accordo per fare spazio a Gualtieri?

“Attendiamo che il segretario approfondisca poi vediamo quelle che saranno le decisioni che prenderà insieme al partito. E mi auguro anche insieme a Carlo Calenda, che E’ una risorsa per Roma” .

Così facendo, pensa che il leader di Azione possa entrare a far parte di un’alleanza larga?

“Azione è oggettivamente un soggetto con il quale ragionare. Ho letto alcune delle sue proposte sul piano del Recovery che ha consegnato alle commissioni e ce ne sono diverse condivisibili e sovrapponibili a quelle del Pd. Credo dunque che sia doveroso ragionarci”.

Durante l’intervista, Letta ha nominato la segreteria nazionale. Otto donne e otto uomini. Ma il nome di Serracchiani non c’è.

“L’avrei saputo se fossi stata nominata. La segreteria così come i vice competono al segretario. Mi sembrano figure appropriate e c’è la parità di genere”.

Non si aspettava un incarico?

“Ma no. Ho già ruoli di livello nel partito, sono vice rpesidente e faccio LA presidente alla Commissione Lavoro alla Camera. Sono a disposizione del partito per tutto quello che serve. Sono state nominate persone di livello, sono contenta che si riparta e si ricominciI a lavorare a pieno regime”.





