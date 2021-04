Pd, su Twitter l’ironia di Letta: “Nomino Schwarzenegger per le correnti”. Ma Marcucci non apprezza

Un incaricato “speciale” per i rapporti con le correnti. Pesce d’aprile su Twitter da parte del segretario del Pd, Enrico Letta. “Oggi 1° aprile, riunita la segreteria Pd, ho nominato il mio incaricato speciale per i rapporti con le correnti”, scherza Letta postando una foto, ovviamente ritoccata, nella quale il leader dem stringe forte la mano dell’attore Arnold Schwarzenegger. Letta è alle prese con la sfida per rimettere il partito al centro, non solo della politica, ma della società e rinsaldare le “anime” del Nazareno.

Le parole di Letta, seppur ironiche, suscitano qualche malumore tra i dem. A replicare al segretario, su Twitter, è l’ex capogruppo al Senato, Andrea Marcucci. “Avrei preferito Wallace di Braveheart ai rapporti con le correnti”, scrive. E aggiunge: “Temo che Conan il barbaro – ha scritto Marcucci – sia troppo fondamentalista. Il gioco è simpatico ma prima o poi nel Pd parleremo anche di lavoro, impresa e futuro o resteremo solo sul tema delle correnti?”.