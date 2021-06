Pellegrini, l’Europeo è già finito: la Figc chiede alla Uefa di sostituirlo

La vigilia dell’esordio per l’Italia si riempie di tensione. Lorenzo Pellegrini salterà gli Europei: non solo la partita con la Turchia di venerdì sera, ma l’intera manifestazione. La Federcalcio ha già chiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il giocatore, che da tempo era alle prese con un dolore muscolare al flessore: ieri, dopo l’allenamento, ancora guai, sempre della stessa natura. Mercoledì la risonanza magnetica (ripetuta in mattinata) ha detto che Pellegrini rischia di non essere in grado di giocare per tutto l’Europeo. Un guaio serissimo, visto che nello stesso ruolo, quello di mezzala sinistra, Mancini ha già perso Sensi (utili anche come regista) e non ha ancora recuperato del Tutto Marco Verratti, il titolare insostituibile del ruolo. Al suo posto, se la Uefa darà il via libera, verrà inserito Gaetano Castrovilli della Fiorentina, che era rimasto nel gruppo azzurro fino all’amichevole di Cagliari contro San Marino.

Offerta del Barça per Lorenzo

Un questione serissima, l’infortunio di Pellegrini, anche in chiave mercato. Perché sul giocatore è in atto una forte offensiva proveniente dalla Spagna. Il capitano della Roma ha un contratto in scadenza nel 2022 e una clausola che gli permetterebbe da 1° al 30 luglio di liberarsi con 30 milioni di euro pagabili in due rate. Anche per questo a lui sta pensando, molto seriamente, il Barcellona di Ronald Koeman. Sfumato Wijnaldum, il Barça ha identificato in pellegrini il rinforzo giusto per la mediana. Come non bastasse, i tentativi della Roma di blindarlo si sono infranti finora contro un muro: “Se ne riparla dopo l’Europeo”, ha risposto il suo agente alle proposte del general manager romanista Tiago Pinto, nell’ultimo incontro andato in scena subito dopo la fine del campionato. Una notizia che circolava da tempo e che è venuta a galla con la scelta di Mundo Deportivo, il principale quotidiano sportivo catalano, di dedicare al numero 7 della Roma la propria prima pagina, col titolo “offerta per Pellegrini”. Sul piatto, anche il difensore francese Lenglet, che però non pare un nome interessante per Mourinho.