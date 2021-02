Pensione, l’Inps ha perso la mia richiesta per ottenere il Tfr. Come posso fare?

Gentile lettore,

Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (art. 2, l. n. 197/1982) è stato istituito per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente e interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto (artt. 1 e 2, d.lgs. n. 80/1992). L’intervento del Fondo di garanzia può essere richiesto dai lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ad hoc (0,20% della retribuzione imponibile; 0,40% per i dirigenti delle aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

In caso di concordato preventivo, il Fondo di garanzia interviene nella misura in cui il piano prevede che il credito sia soddisfatto, in sostituzione del datore di lavoro per le somme da questo dovute ai lavoratori e non anche per quelle da cui è stato da essi liberato, con l’adesione alla proposta concordataria.

In caso di concordato preventivo vanno allegati alla domanda:

la copia autentica del decreto di omologazione;

la copia della comunicazione di cui all’art. 171, Legge Fallimentare, contenente la proposta del debitore circa i crediti del lavoratore (se non è stato allegato il modello SR52 e dal decreto di omologazione non sia possibile dedurre la misura in cui è prevista la soddisfazione dei crediti di lavoro);

il modello SR52 sottoscritto dal commissario giudiziale o liquidatore nominato dal tribunale in caso di concordato con cessione di beni; di comprovato rifiuto da parte del responsabile della procedura concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione potranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione e del modello SR54;

la copia dei cedolini stipendiali relativi alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (se non è stato allegato il modello SR52);

Se la domanda viene inoltrata da un patronato o dal legale, è necessario allegare copia del documento di identità del lavoratore e il mandato di assistenza e rappresentanza. Nel caso di specie, per capire se la domanda è stata correttamente inviata, sarebbe necessario esaminare tutti gli allegati solo nominati nella ricevuta fornita.