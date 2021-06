Per gli europei residenti nel Regno Unito ultima settimana prima della scadenza per regolarizzarsi post Brexit

LONDRA. Mancano meno di otto giorni affinché i cittadini Ue residenti nel Regno Unito possano regolarizzarsi e mantenere i diritti acquisiti, dalla Sanità pubblica alla possibilità di affittare casa e cercare un lavoro. È l’ormai famoso “Settlement Scheme”, l’unico modo per gli europei per non diventare improvvisamente irregolari. Il viceministro per l’immigrazione, Kevin Foster, ha assicurato a Repubblica di recente che verrà assicurata una “certa flessibilità” per tutti quei casi particolari che sforeranno la scadenza del 30 giugno e da oggi il ministero dell’Interno britannico ha iniziato a spedire lettere a quelle decine di migliaia che non si sono ancora registrati al Settlement Scheme, dando ulteriori 28 giorni di tempo per regolarizzarsi.