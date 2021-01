Per investire il risparmiatore italiano cerca una consulenza sempre piu’ indipendente

Pubblicità

26 gennaio 2021

(Milano, 26 gennaio 2021) –

L’ultimo rapporto Consob di fine 2020 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane ha mostrato un identikit abbastanza composito con alcune tendenze che confermano il grande cambiamento in atto.

Anni di scandali finanziari, conflitti d’interesse e casi di “risparmio tradito” (dai diamanti d’investimento alle azioni di banche non quotate) hanno fatto perdere la centralità della banca come interlocutore privilegiato e considerato affidabile. Nella gestione delle finanze personali il 50% dei risparmiatori italiani interpellati non ha fiducia negli intermediari finanziari e valuta anno dopo anno con sempre maggior attenzione la consulenza di un esperto competente e un terzo del campione è disposto a pagare per ricevere una consulenza priva di conflitti d’interessi, trasparente (con una parcella chiara) e a valore aggiunto.

E’ questo l’ambito in cui si muove da 20 anni

SoldiExpert SCF fra le società pioniere in Italia nella consulenza indipendente (e fra le prime iscritte all’Albo OCF della categoria) offre consulenza patrimoniale a risparmiatori con patrimoni da qualche decina di migliaia di euro a diversi milioni con esigenze di tutti i tipi e con una gamma di soluzioni molto ampia poichè chi offre consulenza non ha prodotti propri da collocare e può consigliare e valutare l’intero universo investibile: azioni, obbligazioni, ETF, fondi, polizze.

Il modello di

L’educazione finanziaria per SoldiExpert SCF è importante e tanto più in un Paese in fondo alle classifiche mondiali di questo genere come l’Italia ed è recentissimo il lancio di un nuovo servizio gratuito a disposizione di piccoli e grandi investitori a caccia di idee d’investimento e analisi finanziarie indipendenti.

Con la Lettera Settimanale (per riceverla il link gratuito attuale è

E ricevere ogni martedì direttamente sulla propria casella di posta elettronica contenuti speciali, approfondimenti e analisi fuori da coro sui mercati finanziari e sui migliori (e peggiori) investimenti in circolazione.

CHI E’ SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Iscritta all’Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione.

Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all’esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d’investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

