Per la Lombardia ipotesi zona rossa da lunedì 8 marzo: pesano le varianti che dilagano

In Lombardia, l’ombra della zona rossa si avvicina. Il governatore Attilio Fontana starebbe pensando ad un intervento preventivo, che potrebbe scattare già con il nuovo Dpcm lunedì prossimo, 8 marzo, lo stesso giorno in cui partirà la campagna di vaccinazione del personale scolastico. I dati sull’andamento della pandemia stanno peggiorando e la Regione teme che il cambio di colore con l’introduzione dell’arancione “rafforzato” allargato a una cinquantina di Comuni del Milanese, del Comasco, della Bergamasca e del Cremonese, alla fine, possa non bastare. Fontana vorrebbe giocare d’anticipo per non dare ancora la sensazione di inseguire il virus. Il governatore pare abbia annuito, quando un esponente della maggioranza di centrodestra che governa la Regione gli fa fatto notare che lo stillicidio quotidiano dei dati lombardi sull’epidemia di Covid 19 ormai assomiglia sempre di più a una sorta di agonia.

Coronavirus in Lombardia, variante inglese per 64% dei positivi. Scoperta a Brescia la variante nigeriana e isolato il virus 02 Marzo 2021

La vicegovernatrice e assessora lombarda al Welfare Letizia Moratti oggi ha dovuto ammettere nel suo intervento in Consiglio regionale che la variante inglese ormai riguarda il 64 per cento nei nuovi contagi lombardi, rispetto al 54 per cento del dato nazionale riferito dal presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Il ministro della Salute Roberto Speranza illustrando il contenuto del nuovo Dpcm non ha usato giri di parole. “La variante inglese ha una particolare capacità di penetrazione nelle fasce più giovani. Questo ci ha portato a determinare che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno in Dad, così come nei territori dove il tasso di incidenza del virus è pari o superiore a 250 ogni 100 mila abitanti”. Una circostanza che, per la verità, nelle province di Brescia, Como, e nei Comuni che da lunedì sono passati in zona arancione rafforzato, è già una realtà. Anche se fino a oggi il dato complessivo regionale era ancora al di sotto, seppur sempre più lievemente, del limite previsto dal nuovo Dpcm per fare scattare la didattica a distanza nelle zone rosse. Entro venerdì, quando la cabina di regia e il Comitato tecnico scientifico nazionale prenderanno le loro decisioni, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Una cosa è certa: le scuole sono ormai finite sotto la lente di ingrandimento.

Coronavirus, il bollettino di oggi 2 marzo in Lombardia: 55 morti e 3.762 nuovi contagi. Il tasso di positività è dell’8,9% 02 Marzo 2021

La questione delle varianti resta centrale. È di oggi la notizia che a Brescia è stata isolata per la prima volta in Italia anche la variante nigeriana. Arnaldo Caruso, preside della Società italiana di virologia e direttore del laboratorio di Microbiologia dell’Asst Spedali di Brescia, sottolinea che si tratta “di mutazioni che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza ai vaccini anti-Covid”. Moratti precisa che “tra i vari laboratori che hanno partecipato al campionamento si osserva un range che varia dal 43 all’86 per cento”. Mentre sulle altre mutazioni del virus ricorda che dall’inizio delle attività di genotipizzazione sono stati analizzati 2.023 campioni e identificati 978 casi di variante, pari al 48 per cento, di cui: 18 sudafricane, 10 brasiliane, 578 inglesi e 372 compatibili con una delle tre varianti. Per non parlare dei numeri usciti dal bollettino quotidiano, che ieri hanno registrato ben 3.762 nuovi contagi a fronte di 42.052 tamponi, ma soprattutto un nuova crescita dei ricoverati. Trentacinque in più nelle Terapie intensive e 184 in più negli altri reparti Covid degli ospedali lombardi. Ieri ci sono state altre 55 vittime del virus e il totale dall’inizio dell’epidemia sale così a 28.458. La provincia più colpita dai nuovi contagi resta Brescia con 884 nuovi casi positivi. Seguita dall’hinterland milanese con 767, di cui 303 in città, 564 a Varese, 486 a Monza, 324 a Como, 148 a Pavia, 146 a Bergamo, 114 a Mantova, 100 a Cremona, 91 a Lecco, 54 a Lodi e 34 a Sondrio. Domani la giunta regionale approverà la delibera che dovrebbe fare chiarezza sui centri vaccini per la vaccinazione di massa da aprile.

Vaccino anti-Covid, nelle scuole della Lombardia si parte da lunedì 8 marzo con docenti e personale di Sara Bernacchia 02 Marzo 2021





