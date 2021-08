Perché faremo la terza dose

Ci faremo la terza dose. Ce la faremo nonostante l’Oms richiami alla solidarietà con quei Paesi, i più poveri, che non hanno nemmeno raggiunto, in media, il 2% di copertura della popolazione. Nonostante persino tra noi ricchi, in media, le persone immunizzate siano circa il 58%. E nonostante Nature, la Bibbia della scienza europea, tuoni che è una baggianata, e che si ritorcerà contro di noi; perché accaparrarci tutte le dosi e far egoisticamente viaggiare il virus nei Paesi a basso reddito stimola la nascita di varianti (la Delta indiana docet) che colpiranno sulla Quinta di New York come a Malibù, Piccadilly Square, Boulevard Saint-Germain, o Piazza della Scala mettendoci tutti in pericolo.