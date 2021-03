Perché le aziende affrontano un Covid Divide

Pubblicità

In una delle piazze più eleganti di Torino, quando è ora di pranzo, va in scena puntuale una scena che sembra l’immagine di copertina del libro sulla crisi economica scatenata dalla pandemia. La gran parte dei ristoranti ha le serrande abbassate, i tavolini sono ammassati a far ruggine osservati da Cavour. In un angolo si forma però una coda: un nuovo locale distribuisce generose ciotole di riso con pesce crudo. In fila ci sono fattorini con zaini colorati e signori e signore con vestito, reduci degli uffici rimasti senza un tavolo sotto cui infilare le gambe a pranzo.

La pandemia non ha soltanto fatto centocinquemila vittime: ci ha chiuso in casa, ci ha tolto il passaporto e ha diviso in due insiemi vincitori e vinti di una nuova realtà economica. Lo chiameremo Covid Divide, come quel divide digitale che almeno dal 2001 è divenuto un modo per definire i pezzi più o meno connessi di un paese o di un continente.

È una divisione grossolana, certo, ma racconta anche lo stato dell’arte dell’economia italiana, e tra l’altro i due divide vanno spesso in parallelo. Perché chi aveva superato il divide digitale prima della pandemia è stato più pronto a reagire durante la crisi, come raccontano le aziende scelte dalle redazioni di Repubblica nelle città più importanti d’Italia.

Esiste un Covid Divide che va al di là delle definizioni settoriali. L’Italia che vive di turismo soffre enormemente oggi, può guardare con relativa fiducia al futuro: la domanda tornerà. Ci sono però generazioni di esercizi commerciali che la crisi mette in dubbio. Rischiavano già prima della pandemia, ma le chiusure obbligate hanno prosciugato la liquidità (due su cinque hanno problemi di cassa) e non tutti sapranno rialzarsi.

Il Divide è spietato e sicuramente appare iniquo: alcune aziende forti sono diventati ancora più forti, quelle deboli sono ancora più in difficoltà, a volte tenute a galla dalla duplice mano dello Stato che vieta di licenziare – un unicum nelle economie aperte – e paga la cassa integrazione. Eppure chi ha investito sulla trasformazione digitale, sull’organizzazione del lavoro che premia il merito, è riuscito a crescere anche lavorando da remoto.

Il dramma di tutti i divide è che richiedono interventi infrastrutturali o culturali: entrambe categorie bisognose di tempo e denaro. I numeri della crisi descritti in queste schede dalle redazioni di Repubblica sono impressionanti. Dimenticati persino dai divieti, i disoccupati richiedono attenzioni, ma la via migliore per nuovi posti di lavoro arriva proprio dalle imprese che hanno capito prima il momento, che hanno avuto coraggio di investire, dall’e-commerce alle certificazioni ambientali, dalle forcole alla pasta.





