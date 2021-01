Perché scegliere i prodotti CBD e dove acquistarli

Pubblicità

25 gennaio 2021

(Milano 25 gennaio 2021) – Milano 25 gennaio 2021

È il protagonista di crescente interesse da parte del pubblico italiano, ma sono ancora molte le domande che avvolgono l’argomento. Cos’è esattamente il CBD, quali effetti produce, quali prodotti che lo contengono si possono acquistare e dove?

Il CBD si distingue per non essere psicoattivo e non generare assuefazione, a differenza del THC che è invece psicoattivo. Il primo è contraddistinto dalla capacità di stimolare la guarigione, risultando funzionale al trattamento di fenomeni di ansia, psicosi, epilessia, schizofrenia e altri disturbi. Poiché non genera effetti psicotropi, il cannabidiolo è una sostanza legale in tantissime nazioni, anche in Italia.

In base alla tecnica di estrazione, sul mercato incontriamo differenti tipologie di prodotti. Le risorse vegetali impiegate fanno riferimento alle varietà di cannabis afferenti al registro comunitario europeo, di cui ne è consentita la coltivazione a uso industriale. Sono inoltre condotte verifiche sugli estratti per appurarne le qualità.

Tra i prodotti più apprezzati troviamo l’olio di CBD, che è commercializzato in diverse concentrazioni e prevede la diluizione dell’estratto con olio di semi di canapa. Le tante alternative relative all’assunzione, che può avvenire in forma sublinguale, via capsule o associato agli alimenti, ne fanno una soluzione versatile.

I cristalli di CBD rappresentano invece il cannabidiolo nella sua veste più autentica, con una purezza superiore all’80%. Ma all’interno dell’offerta figurano inoltre prodotti topici e cosmetici, dagli unguenti alle pomate, e gli e-liquid.

Perché assumere prodotti che contengono il CBD? Permettono di trattare numerose problematiche di salute. Un supporto prezioso per affrontare tante difficoltà, quali ansia, nausea, infiammazioni, insonnia, spasmi muscolari e altre ancora. Dal punto di vista delle proprietà abbiamo capacità antiepilettica, ansiolitica, analgesica, antinfiammatoria, antiossidante, antipsicotica, solo per citarne alcune.

Dove acquistare i migliori prodotti di canapa CBD? Dutchnaturalhealing.it

La ricerca dell’offerta più adatta alle proprie esigenze è un momento cruciale per fare l’acquisto giusto.

Al cliente viene messa a disposizione una proposta che include prodotti a base di olio di CBD espressione di piante di canapa prodotte biologicamente, olio CBG, che combina cannabigerolo (CBG) e cannabidiolo (CBD), CBDactive + (forma idrosolubile di olio di CBD), prodotti CBD Puro, topici al CBD e cosmetici per la cura della pelle, Olio di CBD e altri prodotti ancora.

È un’offerta che si è imposta per l’attenzione verso la qualità (gli articoli sono di origine olandese, frutto di vivai con cime di piante prodotte biologicamente) e la cura dell’esperienza del cliente, con prodotti che forniscono un contributo concreto al suo benessere.

