Perù, arrestato il killer della missionaria italiana De Munari: “Ha confessato”

Il presunto assassino della missionaria cattolica italiana Nadia de Munari, aggredita in casa sua lo scorso aprile nel Nord del Perù, è stato arrestato giovedì, ha detto la polizia peruviana. “L’omicidio della cittadina italiana Nadia de Munari, 50 anni, è stato risolto dalla polizia nazionale peruviana”, ha annunciato venerdì il generale Cesar Cervantes, capo della polizia, specificando che giovedì era stato effettuato un arresto.

L’arrestato, un 24enne, “ha confessato i fatti”, ha aggiunto. Oltre al presunto killer, la polizia ha arrestato anche due donne e un uomo di Nuevo Chimbote, cittadina costiera 400 km a Nord di Lima dove è stato commesso il crimine. Secondo l’inchiesta, un furto di telefoni cellulari è degenerato in una violenta aggressione alla missionaria, così ha confessato il killer. “L’assassino conosceva la zona”, ha detto la polizia.

Nadia de Munari viveva in Perù da trent’anni. È stata gravemente ferita il 21 aprile in un centro educativo per bambini e adolescenti a Nuevo Chimbote, dove viveva e lavorava. È stata attaccata con un machete e un martello, mentre dormiva nella sua stanza ed è morta per le ferite riportate in ospedale tre giorni dopo.

Papa Francesco aveva espresso “la sua più viva disapprovazione per questo nuovo atto di ingiustificabile violenza, che si aggiunge ai tanti altri in cui i missionari hanno perso la vita svolgendo disinteressatamente il loro servizio al servizio del Vangelo e dell’assistenza ai più bisognosi e indifeso”.