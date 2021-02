Pestaggio di Stefano Origone in piazza Corvetto a Genova: per i quattro agenti condanna di 40 giorni con il rito abbreviato

Pubblicità

Pubblicità

E’ stato un pestaggio da parte delle forze dell’ordine e adesso lo dice anche una sentenza, anche se le pene sono molto diverse rispetto a quanto chiesto dall’accusa. Sono stati condannati a 40 giorni Stefano Mercadanti, Luca Barone, Fabio Pesci e Angelo Giardina agenti del Reparto Mobile di Bolzaneto, per la brutale aggressione al cronista di Repubblica Stefano Origone, durante la manifestazione contro il comizio elettorale di CasaPound del 23 maggio 2019 in piazza Corvetto. Gli agenti hanno scelto il rito abbreviato, che comporta lo “sconto” di un terzo della pena.

Agli agenti è stata riconosciuta la scriminante putativa: secondo la linea difensiva degli stessi poliziotti accolta dal Gip, non lo avrebbero ritenuto un giornalista ma un manifestante potenzialmente pericoloso: da qui la derubricazione del reato da doloso a colposo. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto 1 anno e 4 mesi per ciascuno dei quattro. Lo stesso cronista di Repubblica ha detto di essere “soddisfatto per essere arrivati a sentenza, è stata riconosciuta una responsabilita e il fatto che io stessi facendo il mio lavoro, anche se la pena è molto molto diversa dalle richieste dell’accusa”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest