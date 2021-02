Pfizer, gli utili deludono le attese. Ma dal vaccino anti-Covid arriva la spinta per il 2021: “Previsti ricavi per 15 miliardi”

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – Sarà di 15 miliardi di dollari il “ritorno” economico del vaccino anti-Covid che Pfizer ha sviluppato con BioNTech. Una stima, è emerso nella conferenza stampa di Pfizer alla presentazione dei conti del quarto trimestre, che si basa sulle consegne contrattualizzate per quest’anno e che quindi potrebbe esser rivista in caso di nuove forniture.

Ursula von der Leyen: “Presto avremo le prove dei vaccini Ue venduti ad altri e AstraZeneca dovrà restituirli” dal nostro corrispondente Alberto D’Argenio 01 Febbraio 2021

Le previsioni arrivano insieme a un stima complessiva tra 59,4 e 61,4 miliardi di dollari per i ricavi di Pfizer nel 2021, il che dà la dimensione di quanto il vaccino anti-pandemico sia balzato in cima alle priorità del colosso farmaceutico: significa che circa un quarto delle vendite totali attese arriverà dai vaccini anti-Covid. Queste ipotesi sono da collegarsi all’andamento degli attuali tassi di contagio in molte parti del mondo e a una tempestiva diffusione dei vaccini, si dettaglia.

Virus, ecco come avere più vaccini: la ricetta degli esperti di Elena Dusi 02 Febbraio 2021

Per quel che riguarda il bilancio, Pfizer ha riportato per il quarto trimestre utili di 42 centesimi ad azione, al di sotto dei 50 centesimi attesi dagli analisti, mentre il fatturato è stato pari a 11,7 miliardi, lievemente al di sopra delle attese a 11,5 miliardi. Ma le indicazioni di vendite anti-Covid nel corso del 2021 hanno superato le attese del consensus, che erano ferme a 12,7 miliardi. Come ricorda Bloomberg, Pfizer con la partner tedesca inizialmente avevano messo nel mirino la produzione di 1,3 miliardi di dosi quest’anno, poi alzati a 2 miliardi con il passaggio da 5 a 6 per fiala. L’agenzia Usa rammenta che il vaccino in questione è più caro di quello, ad esempio, di AstraZeneca con un raffronto di 19,5 dollari a iniezione – per quel che riguarda le forniture agli Stati Uniti – contro meno di 4 dollari.

Somministrati oltre 2 milioni di vaccini. E Speranza chiede all’Aifa di accelerare sui monoclonali 02 Febbraio 2021

Alla luce di queste previzioni, Pfizer ha di conseguenza alzato le stime di utili per il 2021 nella forbice compresa tra 3,10 e 3,20 dollari ad azione contro la precedente forbice fornito dall’azienda di 3-3,10. Gli analisti di Wall Street si attendevano utili di 3,07 dollari nel 2021.





Go to Source

Tweet Share Pinterest