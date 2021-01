Piramal Pharma Solutions annuncia il programma di riempimento/finitura sterile con Theratechnologies Inc. per il farmaco peptide-coniugato TH1902

Pubblicità

Condividi:

25 gennaio 2021

– Piramal Pharma Solutions (PPS) formula e produce prodotti farmacologici dalla sede Lexington (KY) negli Stati Uniti

– Il materiale del farmaco sarà utilizzato per la prima volta in uno studio clinico sull’uomo

MUMBAI, India, 25 gennaio 2021 /PRNewswire/ — La divisione Pharma Solutions di Piramal Pharma Limited, azienda leader nello sviluppo e nella produzione conto terzi (CDMO), ha annunciato oggi che fornirà a Theratechnologies Inc. (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) la produzione GMP di farmaci di riempimento/finitura sterile per supportare il prodotto in fase di sviluppo che sarà sottoposto per la prima volta a studio clinico sull’uomo.

Il materiale clinico è in fase di preparazione presso lo stabilimento di produzione di Piramal Pharma Solutions (PPS) a Lexington (Kentucky), riconosciuto a livello globale per la competenza nei servizi di riempimento/finitura sterile. Sarà utilizzato in uno studio di Fase I per TH1902, innovativo farmaco peptide-coniugato (PDC) di Theratechnologies (docetaxel-coniugato). La progettazione dello studio di fase I include uno studio di escalation della dose per valutare la sicurezza, la farmacocinetica, la dose massima tollerata (MTD) e l’attività antitumorale preliminare di TH1902 somministrato una volta ogni tre settimane in pazienti con tumori solidi avanzati refrattari alle terapie antitumorali disponibili.

Secondo Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions, “Il nostro team di Lexington ha compiuto ogni sforzo possibile per fornire soluzioni volte a garantire lo sviluppo tempestivo della formulazione e la produzione del materiale. È un altro esempio di come ci stiamo concentrando sulla collaborazione con i nostri clienti per ridurre il peso della malattia sui pazienti”.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un’organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l’intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi per lo sviluppo di processi e farmaci, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di API e forme di dosaggio finite. Offriamo anche servizi specializzati come sviluppo e produzione di ingredienti farmaceutici attivi altamente potenti e coniugati anticorpo-farmaco. Le nostre capacità in qualità di fornitori di servizi integrati e la nostra esperienza con varie tecnologie ci consentono di servire aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito web: www.piramalpharmasolutions.com | Social Media: Twitter, LinkedIn

Informazioni su Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL), una controllata di Piramal Enterprises Limited, offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di produzione end-to-end in 14 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi. PPL comprende un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), un’azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero e un’azienda indiana di prodotti di consumo, che vende prodotti da banco in India. Inoltre, ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell’oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020 PPL ha ricevuto dal Gruppo Carlyle il 20% degli investimenti per la crescita strategica.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito web: www.piramal.com

Social Media: Facebook,Twitter, LinkedIn

Informazioni su Theratechnologies:

Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è una società biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative per rispondere a esigenze mediche non soddisfatte. Ulteriori informazioni su Theratechnologies sono disponibili sul sito web dell’azienda all’indirizzo www.theratech.com, su SEDAR all’indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all’indirizzo www.sec.gov.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1425695/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg





Go to Source

Tweet Share Pinterest