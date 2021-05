Pirlo si serve l’assist, perché può restare

Pubblicità

REGGIO EMILIA – “Io mi riconfermerei” dice Pirlo, e chissà se è una speranza o un previsione, un suggerimento o un’utopia. Questo della Juve è uno strano anno di montagne russe e il rendimento schizofrenico della squadra, che una volta sembra da rifare e quella dopo una promessa di futuro, non aiuta a inquadrare le valutazione sulla stagione del suo complesso. La panchina di Pirlo è stata seriamente a rischio due volte: dopo la sconfitta interna con il Benevento e dopo il derelitto pareggio di Firenze, quando fu addirittura lui a mettere in discussione la sua stessa permanenza. Dopo ogni riflessione, la società ha sempre deciso di rinviare il verdetto alla fine del campionato, un po’ perché non è costume della Juventus licenziare allenatori in corso d’opera e un po’ perché scartare tecnici come caramelle (Pirlo è il terzo in tre anni) non è esattamente un segno di lucidità societaria.

La settimana decisiva: “Io mi terrei”

Ma oramai siamo allo snodo cruciale, e il giudizio andrà dato. Pirlo, intanto, si è espresso: “Ci terrei tantissimo a rimanere, sono qui per questo. Queste vittorie non possono cancellare gli alti e bassi che abbiamo avuto, però come prima stagione da allenatore ho imparato tanto”. Il sottinteso è: datemene una seconda e farò senz’altro meglio. Alla Continassa ci stanno riflettendo sopra. Ci sono opinioni diverse ed è Agnelli il più “pirliano”, se non altro perché Pirlo è un’idea sua anche se in questi mesi non si è mai esposto pubblicamente per proteggerlo, per difenderlo, per accreditarlo. Dopo il crac con il Benevento, a Pirlo erano state chieste la vittoria in Coppa Italia (fatto, brillantemente) e una qualificazione convincente alla Champions, cosa che non si può dire che sia avvenuta, terzo, quarto o quinto posto che sarà. Pirlo quest’anno ha sbagliato molto e a molti livelli, ha sicuramente peccato di presunzione (“Ho solo certezze”, disse quando cominciò), ha messo da parte in fretta le sue idee “liquide”, è riuscito di rado a trasmettere carattere, motivazioni e personalità alla squadra, ha spesso reagito con lentezza ai cambiamenti della partita ed è sicuramente molto indietro sul piano della comunicazione.

Ma, come dice lui, qualcosa avrà pur imparato. “Ho ancora una partita davanti, ed è fondamentale. Soltanto dopo avrà un senso parlare di futuro”. E difatti la società non gli ha messo pressioni in questo senso: ogni discorso, almeno con lui, lo ha rimandato alla fine della stagione, anche se magari certe valutazioni sono già stata fatte e vengono gelosamente custodite nella riservatezza. “Io penso a fare del mio meglio per il bene della squadra, poi c’è una società che decide e aspetterò la decisone che prenderà. Sono contento di quello che faccio e, visto che sono un amante del calcio, continuerò a farlo. Amo allenare e amo questa società. Il mio obiettivo è quello di continuare”.

“Amo questo lavoro, gossip sul rapporto con la squadra”

In effetti si erano sparse delle voci che Pirlo, provato dalle difficoltà incontrate nell’anno del suo debutto, avrebbe anche potuto decidere di smettere subito con la vita in panchina, ripiegando su una vita con meno stress. Quelle voci le ha però smentite, come ha voluto smentire che il rapporto con la squadra fosse andato a ramengo da un pezzo: “Che io abbia lo spogliatoio contro è un gossip senza alcun fondamento. Difatti alla vigilia della finale ero sereno, sapevo di avere la squadra dalla mia parte”. E ha incassato l’endorsement di Buffon: “Fosse per me lo terrei, nessuno al suo posto avrebbe fatto meglio”. Chiellini è invece rimasto sul vago: “Non spetta a noi giocatori fare certe valutazioni, né in un senso né nell’altro”.

Allegri e Zidane lontani: un vantaggio per Pirlo

In realtà a favore di Pirlo giocano non tanto i risultati di questi ultimi giorni, quando il dissipamento delle candidature di Allegri e Zidane: è improbabile che uno dei due possa andare alla Juve, nonostante la Juve li vorrebbe eccome. Per cui, un’altra delle riflessioni in corso è questa: se poteva avere un senso avvicendare Pirlo con un allenatore che ha già fatto collezione di titoli, lo ha invece affidarsi a chi ha vinto poco o nulla e che a questo livelli non si è davvero mai misurato? I nomi sono i soliti: Simone Inzaghi o Mihajlovic, Gattuso o Spalletti. Lo strappo alla regola potrebbe essere Gasperini, figura che si differenzia dalle altre per mille motivi. Ma alla fine qualcuno comincia a ragionare così: e se il dopo Pirlo fosse un altro salto nel buio? Alla domanda ha risposto finora soltanto lui, senza esitazioni: “Io mi confermerei”.





