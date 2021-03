PNNR, Franco: “Strumento per superare divari territoriali, di età e di genere”

ROMA – “Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una priorità per il governo, il Paese, il ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo è un primo incontro di un percorso durevole e intenso in cui dobbiamo interagire”: con queste parole il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco ha aperto l’audizione sul PNRR davanti alle Commissioni Unite Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato. Franco ha definito il Recovery Fund “un passaggio storico molto importante nel processo di costruzione europea e un passo in avanti nella costruzione di un bilancio comune. E’ nato in un contesto di emergenza, ma è volto a ridisegnare l’assetto dell’Europa in un orizzonte di medio e lungo periodo. L’indicazione per il PNRR è di predisporre non solo investimenti ma anche riforme”.

L’audizione è cominciata alle 10.30 ma si è interrotta dopo pochi minuti per la contestazione di diversi deputati sulla qualità dell’audio e del video (Franco si trova in Senato, da Montecitorio non funzionava il collegamento). E’ ripresa alle 11.15.

Franco ha ricordato che il PNRR va presentato entro il 30 aprile di quest’anno; che il 37% degli interventi andrà destinato alla trasformazione verde e il 20% al passaggio al digitale. “Sappiamo tutti che il nostro Paese ha un cronico problema di disparitò territoriali, di età e di genere”; ha sottolineato il ministro, citando alcuni dati: il prodotto interno lordo pro capite al Sud pari al 55% di quello medio al Nord, l’esclusione di giovani e donne dal mercato del lavoro.

Ha fatto riferimento inoltre ai Fondi strutturali Ue, e al tasso di utilizzo che finora è stato molto parziale, mentre adesso serve decisamente “un cambio di passo nel modo di utiizzare le risorse”. Ha precisato che il lavoro sul PNRR è ancora in progresso, tutti i ministri stanno lavorando sulla parte che li riguarda.