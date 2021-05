Pnrr, il governo Draghi accelera: cinquantatre provvedimenti per attuare il Recovery plan italiano

Pubblicità

ROMA – Al momento di compiere il giro di boa dei 100 giorni Mario Draghi rilancia e presenta un cronoprogramma composto da 53 provvedimenti, tra disegni di legge e richieste di deleghe che segnano uno sprint prima della pausa di agosto ma soprattutto allungano l’orizzonte al 2023 e all’arco dell’intera legislatura senza porre limiti temporali all’azione e ai progetti di riforma del governo.

Le prossime settimane, soprattutto i giorni che restano di maggio e il bimestre giugno-luglio, saranno cruciali. Il governo dopo aver portato a termine la missione Recovery e accelerato il piano vaccinale, ora si avvia a mettere a terra una serie di riforme essenziali (anche per avere l’ok di Bruxelles). Il primo pacchetto è mirato alla deregulation delle norme su appalti, ambiente e urbanistica: gli appalti sono previsti questa settimana e il cronoprogramma prevede per maggio anche gli altri due provvedimenti volti ad eliminare le vischiosità burocratiche perchi vuole costruire.

Subito dopo partirà il treno dei quattro disegni di legge della giustizia. Si comincia con l’intenzione di calendarizzare alla Camera la riforma dell’ordinamento giudiziario entro il prossimo mese di giugno per proseguire – il cronoprogramma prevede entro quest’anno – con riforme del processo penale, civile e giustizia tributaria. A luglio è previsto il lancio di quello che Palazzo Chigi definisce “disegno di legge delega per l’abrogazione e la revisione di norme che alimentano la corruzione”: con l’impegno di varare i decreti legislativi di attuazione entro nove mesi.

Compare poi nella “Agenda Draghi” il tema della concorrenza, naturalmente richiesto con forza da Bruxelles nelle canoniche raccomandazioni: quattro provvedimenti che partono a luglio con la presentazione alle Camere della legge sulla concorrenza 2021 che prevede – spiega il cronoprogramma del governo – un protocollo per le reti di telecomunicazioni in aree senza copertura e la regolamentazione delle concessioni per la gestione dei porti. Draghi e i suoi si impegnano anche per il 2022 con una nuova legge per la concorrenza che andrà ad incidere sul grosso del nostro sistema dei servizi pubblici: dalle concessioni idroelettriche alle gare per il gas naturale e alla razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Infine, con la legge per la concorrenza 2024 si prevede anche di regolarizzare la legge di affidamento delle concessioni autostradali.

Luglio sarà, come è noto e ora confermato anche dal cronoprogramma, il mese della riforma fiscale. Si attende una legge delega che si farà sulla base delle 61 audizioni della Commissione Bilaterale che ha lavorato quattro mesi e che dovrà valutare – stando a quanto emerso dal dibattito parlamentare – progressività, penalizzanti salti di scaglioni, riduzione delle tasse sulle aliquote centrali e sul lavoro e riforma del catasto (per avvicinare i valori di libro a quelli di mercato). La commissione ad hoc servirà solo in una fase successiva: per varare le complesse tecnicalità delle deleghe attuative.

Guarda all’ambiente, ma senza specificare il termine di adozione dei provvedimenti, un pacchetto tutto all’insegna della transizione ecologica. C’è la semplificazione per la realizzazione di impianti di energie rinnovabili, on shore o off shore; ci sono le promozioni per lo sviluppo del gas rinnovabile e, naturalmente, le misure di sostegno all’idrogeno, il carburante del futuro.

Tra le misure con “termine non indicato” emerge anche una mega riforma del nostro sistema scolastico. Basta leggere i provvedimenti elencati per avere un’idea dell’impianto: riforma degli istituti tecnici e professionali, riforma del sistema di orientamento, riforma di organizzazione del sistema scolastico, riforma degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, legge sulle lauree a abilitanti, riforma del sistema di reclutamento degli insegnati, legge per la l’istituzione di una scuola di alta formazione per il personale della scuola.





