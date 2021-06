Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/politica/pnrr-ursula-von-der-leyen-a-roma-la-conferenza-stampa-con-il-premier-draghi/389982/390699?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/politica/pnrr-ursula-von-der-leyen-a-roma-la-conferenza-stampa-con-il-premier-draghi/389982/390699&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

L’incontro a Roma tra Mario Draghi e Ursula von der Leyen. Il premier italiano e la presidente della Commissione europea annunceranno in conferenza stampa l’ok dell’esecutivo Ue al Recovery plan nazionale. La diretta da Cinecittà dove la presidente della Commissione europea ha visitato il Teatro 5 dedicato a Fellini. Un luogo simbolico quello scelto dalla presidenza del consiglio: “Il settore audiovisivo è stato molto colpito, ma è tra i più promettenti per il Paese, con il Pnrr investiamo 300 milioni per la costruzione di nuovi studi e nella valorizzazione del patrimonio documentale di Cinecittà”, ha annunciato Draghi. “Negli anni del Dopoguerra il cinema di Cinecittà raccontava la storia di un Paese, prima di stenti poi di crescita prodigiosa”, ha sottolineato il premier.





Go to Source

Tweet Share Pinterest