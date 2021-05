Polverini: “Il mio ritorno in Forza Italia? Mi ha convinta Berlusconi, la politica è dinamica, non statica”

Pubblicità

Pubblicità

Renata Polverini, a gennaio è uscita da Forza Italia per sostenere Giuseppe Conte, e adesso torna a casa. Che senso ha?

“In quel momento c’era il rischio di andare al voto. Ed io ero contraria. Avevo risposto a un appello del Capo dello Stato, che invocava senso di responsabilità”.

Camera, dietrofront di Renata Polverini: dopo il sì alla fiducia a Conte ora annuncia il ritorno in Forza Italia 20 Maggio 2021

E adesso Conte non c’è più.

“E c’è Draghi. E sta facendo bene. È una fase nuova per il Paese. Certo, ci sono le scaramucce tra i partiti, ma Draghi ha l’autorevolezza giusta per fare da sintesi”.

Le potrebbero rinfacciare di entrare ed uscire dai partiti a seconda delle convenienze.

“No, nessuno mi ha rinfacciato nulla. Non nel partito, almeno. Tajani con affetto mi ha detto: ‘Hai smesso di fare casino?’. I giovani mi hanno mandato tanti messaggi. C’è chi ha scritto: ‘Renata, hai cambiato il mio pomeriggiò “.

Bum!

“Ho un carattere socievole, mi vogliono tutti bene, e io ho la mia storia che parla per me. Ho il telefono in fiamme, perché tutti mi cercano. Berlusconi è stato decisivo”.

L’ha chiamata?

“Sì, abbiamo avuto diversi contatti. Mi ha chiesto di rientrare. Anche lui è stato pieno di calore”.

Come sta il Cavaliere?

“Mi sento di escludere le voci peggiori, l’ho sentito tranquillo”.

Ruby ter, pm: “Berlusconi è seriamente malato”. Il 26 maggio la corte decide su eventuale stralcio. Ad Arcore ‘ospedale domestico’ di Sandro De Riccardis 19 Maggio 2021

Lei è per la legge Zan?

“Sì, l’ho votata già una prima volta. Forza Italia deve tornare al suo spirito liberale”.

Insisto: lei sei mesi fa era una responsabile per Conte, e ora elogia Draghi.

“Ma questa è una fase nuova, le cose cambiano”.

E qual è la morale?

“La politica è dinamica, non statica”





Go to Source

Tweet Share Pinterest