Ponte Morandi, il padre di Giovanni Battiloro rifiuta risarcimento milionario: “Il dolore per un figlio non si compra”

“In questi mesi abbiamo lavorato affinché ci fosse una perizia di parte. L’anima di un figlio non si compra, ho sempre dato mandato ai miei legali di rinunciare a ogni forma di risarcimento”. Così Roberto Battiloro, all’ingresso del tribunale per il secondo incidente probatorio per il crollo del Ponte Morandi, l’uomo nella strage di Genova ha perso il figlio Giovanni, 29 anni, morto con tre amici.

Al via a palazzo di Giustizia di Genova le udienze per il secondo incidente probatorio sul crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, in cui persero la vita in tutto 43 persone.

Crollo ponte Morandi, i funerali dei 4 ragazzi di Torre del Greco: “Non c’è perdono senza giustizia”

Il post di Sandro Ruotolo

“Oggi è un giorno particolare per Roberto Battiloro – ha scritto su Facebook il senatore Sandro Ruotolo – Roberto, con cui ho lavorato tanti anni insieme alla Rai di Napoli, si troverà a Genova, all’udienza del processo ai responsabili della morte di suo figlio e oggi inizierà un secondo incidente probatorio che dovrà rispondere alla domanda delle domande: perché è crollato quel maledetto ponte? A Roberto hanno offerto un milione di euro per chiuderla lì, ha rivelato oggi in un’intervista. Ma lui ha detto no: ‘La vita di mio figlio non ha prezzo, voglio prima verità e giustizia’. Ecco, caro Roberto oggi noi tutti stiamo con te. Anche noi vogliamo verità e giustizia. Ti abbraccio”. [embedded content]

L’udienza

La discussione della perizia si svolge nella tensostruttura allestita nell’atrio del tribunale. All’interno circa 200 persone, tra avvocati, pm, periti e alcuni dei familiari delle vittime, come ad esempio Egle Possetti oltre a Roberto Battiloro. “Da tutto quello che è emerso finora sembra sia stata una morte quasi annunciata – ha detto Emmanuel Diaz, fratello di Henry, una delle vittime – So che si arriverà a una giustizia esemplare”. “Vi è grande aspettativa, ma vedremo dopo” ha detto entrando a palazzo l’avvocato Tagliaferri, difensore di Antonio Galatà, ex ad di Spea, tra i 71 indagati per il disastro.

Crollo ponte Morandi, il padre di una vittima di Torre del Greco: “Omicidio di Stato”

“Siamo l’unica parte offesa che ha presentato una perizia di parte – spiega Antonio Micillo, avvocato della famiglia Battiloro – Le nostre conclusioni collimano con quelle della perizia di parte. Non possiamo svelare tutto perché siamo ancora in fase di indagine però sono sicuro che verranno fuori belle sorprese anche con omissioni e atti non compiuti”.