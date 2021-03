Ponte Morandi, le contestazioni ai 68 indagati, per i pm “Autostrade scrisse il falso al Ministero”

Pubblicità

Invitati dal gip Angela Nutini a formulare le contestazioni a ciascun indagato sul crollo del Ponte Morandi, i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno affermano che “nessuna norma del codice impone al pm di formulare nessuna enunciazione in questa fase”. Ma non si oppongono alla richiesta. Ed elencano un sommario gruppo di nomi a cui associano gli addebiti penali. A tutti i 68 iscritti della prima ora, dopo il disastro del 14 agosto 2018 e la morte di 43 persone si contestano i reati di disastro colposo, omicidio coposo plurimo, l’attentato alla sicurezza dei trasporti; e poi l’omissione dolosa di controlli infortunistici per non avere messo sul viadotto i dispositivi che segnalassero l’instabilità della struttura. Fra questi vi sono Giovanni Castellucci, ed numero uno di Autostrade, il suo braccio destro Paolo Berti, il numero tre Michele Donferri Mitelli, e poi a seguire l’intera scala gerarchica della concessionaria e di Spea, la società gemella che fino al dicembre 2019 era delegata al monitoraggio della rete autostradale italiana.

Poi c’è una lista più ristretta, composta da sette nomi a cui vengono addebitati i falsi report sulle condizioni del “Morandi”: Serena Alemanni, Carlo Casini, Giampaolo Nebbia, Massimo Ruggeri, Fabio Sanetti, Marco Trimboli e Marco Vezil. Questi ultimi sono tutti dirigenti di Spea.

Ancora un’altro gruppo di indagati è chiamato in causa per il falso sull’attestazione riguardante il progetto di retrofitting, ovvero l’intervento che avrebbe dovuto mettere in sicurezza il viadotto prima del crollo. Questo reato oltre ad essere contestato a Berti e Donferri, è addebitato agli ingegneri del Ministero delle Infrastrutture, di Aspi e di Spea: Antonio Brencich, Salvatore Bonaccorso, Roberto Ferrazza, Giuseppe Sisca, Emanuele De Angelis, Massimiliano Giacobbi, Paolo Strazzullo e Mario Servetto. Loro hanno dato il via libera al progetto nel febbraio del 2018, ma stando a quanto sostiene la Procura di Genova il loro parere era “su dati non genuini”. Le stesse contestazioni sono mosse al dirigente del Mit Giovanni Proietti.

Dalle imputazioni si capisce che secondo la procura non erano falsi solo i report sui viadotti. Gli ex vertici di Aspi avrebbero falsificato anche i contenuti delle lettere inviate al Mit sullo stato di salute del viadotto Morandi e le attestazioni sul progetto di retrofitting da far partire nell’autunno 2018.





