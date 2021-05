Ponte sullo Stretto, M5S pronta a valutare il sì all’opera. Domani assemblea dei parlamentari con il sottosegretario Cancelleri

Dopo l’apertura del ministro Giovannini e la richiesta di Italia viva al governo di schierarsi a favore della costruzione dell’opera, ora sul progetto del Ponte sullo Stretto anche il Movimento 5 Stelle, da sempre contrario alla realizzazione dell’infrastruttura, si prepara a cambiare idea. Domani sera, infatti, deputati e senatori grillini si incontreranno in un’assemblea congiunta convocata alle 20.45 e a cui parteciperà anche il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri. Ma contro il cambio di prospettiva dei pentastellati si schiera Alessandro Di Battista: “Non ho cambiato idea rispetto al Ponte sullo Stretto – scrive su Instagram – mi indigna solo il fatto che si parli più di tale opera he della revoca delle concessioni autostradali”.

Nei giorni scorsi il ministro Enrico Giovannini ha trasmesso al Parlamento la relazione dei tecnici del dicastero delle Infrastrutture, un documento in cui si parla di “profonde motivazioni” per la realizzazione di un sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina, “anche in presenza del previsto potenziamento e riqualificazione dei collegamenti marittimi”.

Cancelleri: “Tra 10 anni opera pronta”

“Tra dieci anni vedremo il Ponte sullo stretto di Messina, se ci saranno le semplificazioni normative.

Altrimenti i lavori non finiranno più. Se lo dico è perché ci credo”. Lo ha affermato il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, ospite a The Breakfast Club su Radio Capital. ”Noi del Movimento 5 Stelle – ha proseguito – su questo tema ci stiamo confrontando molto, veniamo da posizioni che erano ben lontane da questo progetto. Ma dobbiamo dimenticarci il ponte di berlusconiana memoria con una campata sola”.

Secondo il sottosegretario, infatti, “ora serve un altro progetto. Non so – ammette – se il Ponte è una priorità, ma penso a tutti i siciliani che mi chiedono perché l’alta velocità arriva solo fino a Reggio Calabria. Legittima anche la posizione di chi non lo vuole, ma se vogliamo diventare un Paese più forte dobbiamo colmare il gap tra Nord e Sud”.

Di Battista: “I boss primi sponsor del Ponte”

Secondo Di Battista “Nel Paese del sottosopra – scrive su Facebook – si fa a gara per pronunciare le parole Ponte sullo Stretto. Come se solo pronunciando tali paroline si possa entrare in società (o nelle società che contano). Chi si oppone – prosegue – è un oscurantista, un retrogrado, un inetto. Per l’establishment, il quale si arricchisce molto più con le inaugurazioni che con la messa in sicurezza, chi ricorda lo stato comatoso in cui vertono strade e autostrade, è uno stolto”. L’ex M5S quindi prosegue: “Più ascolto politici parlare del Ponte sullo Stretto e più penso che la pandemia non ci abbia insegnato nulla e che, nonostante la retorica, non andrà affatto tutto bene. La pandemia – conclude – avrebbe dovuto insegnarci che l’attuale modello economico non è più sostenibile e il futuro è il decentramento e si potrà realizzare con una sola grande azione: la manutenzione dell’esistente”. E avverte: “I boss sono i primi sponsor del Ponte”.