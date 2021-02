Porto-Juventus 2-1, Chiesa tiene in corsa i bianconeri

Pubblicità

PORTO – Un gol di Chiesa all’83’ rende meno amara la sconfitta (2-1) a Porto e consente alla Juve di tenere vive le speranze di proseguire il cammino in Champions. Il diagonale dell’ex tornante viola è stato un lampo nel buio in una notte da incubo per i bianconeri che hanno rischiato seriamente di non riuscire a rimettere in piedi una trasferta nata male. I campioni d’Italia si sono complicati la vita da soli, complice un approccio sbagliato in entrambi i due tempi. Per fortuna un po’ l’orgoglio un po’ le mosse giuste di Pirlo li hanno rialzati. E alla fine la Juve può addirittura recriminare per un rigore non concesso al 94′ per un fallo di Zaidu su Ronaldo sul quale l’arbitro spagnolo del Cerro Grande ha sorvolato un po’ troppo frettolosamente.

<<La cronaca della gara>>

Pirlo rilancia Alex Sandro e McKennie

Costretto a rinunciare a Cuadrado e Bonucci, Pirlo ha deciso di rilanciare Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra confermando de Ligt accanto a Chiellini. A centrocampo ha rispolverato McKennie mettendolo a sinistra con Chiesa a destra mentre davanti ha preferito Kulusevski a Morata quale partner di Ronaldo. Sul fronte opposto Conceicao ha cambiato una sola pedina nella squadra prevista alla vigilia scegliendo Zaidu come terzino sinistro invece di Sarr.

Pasticcio di Bentancur, Taremi ringrazia

La Juve si è resa subito la strada in salita commettendo una grossa ingenuità dopo appena 1′. Nel tentativo di uscire al basso, Szczesny ha dato un pallone in area a Bentancur che glielo ha restituito corto: il polacco in scivolata ha provato a porre rimedio anticipando l’accorrente Taremi ma ha perso il contrasto e non ha potuto far altro che guardare il pallone entrare in rete. Il Porto ha ringraziato e si è subito chiuso alla grande a difesa del vantaggio. Raccolto in 20 mt, con Oliveira e Otavio bassi a protezione della difesa, non ha concesso il benché minimo varco ai bianconeri, incapaci di allargare il gioco sulle fasce per trovare spazi. E così per vedere un tiro in porta della Juve, che nel frattempo (35′) ha perso per infortunio al polpaccio Chiellini, rimpiazzato da Demiral, si è dovuto attendere fino al 41′ quando, sugli sviluppi di una punizione-cross, Rabiot in rovesciata ha chiamato in causa Marchesin.

Marega segna il 2-0 in avvio di ripresa

La Juve è rientrata molle dagli spogliatoi e dopo appena 18 secondi si è fatta di nuovo sorprendere: Manafà è entrato indisturbato in area sulla destra e ha servito Marega che ha avuto tutto il tempo di controllare e battere Szczesny sul primo palo con un sinistro rasoterra. La Juve ha accusato il colpo e ha adirittura rischiato di incassare il 3-0 su un sinistro ravvicinato di Oliveira.

Chiesa rianima la Juve

Pirlo allora le ha studiate tutte per rianimare i suoi. Prima ha inserito Morata per McKennie, spostando Chiesa e abbassando Kulusevski, poi, visti gli scarsi risultati, contro un Porto sempre più chiuso, passato al 4-5-1 con Grujic al posto di Marega, ha indovinato la mossa giusta: dentro Ramsey, fuori Kulusevski con Chiesa rimesso a destra. E l’ex viola, che poco prima si era visto respingere da Marchesin un sinistro in girata, ha finalmente colpito con un bel destro in diagonale di prima intenzione su cross basso di Rabiot.

Negato un rigore a Ronaldo al 94′

Nel finale la Juve ha provato a pareggiare ma proprio all’ultimo secondo di recupero (94′) si è vista negare un rigore per un fallo di Zaidu che ha steso Ronaldo che lo aveva tagliato fuori con una sterzata. L’arbitro ha detto di proseguire e neppure il Var lo ha corretto. Pazienza. Il tempo per recuperare la qualificazione c’è tutto. Il 9 marzo, però, sarà fondamentale non sbagliare neppure una virgola.

PORTO-JUVENTUS 2-1 (1-0)

Porto (4-4-2): Marchesin, Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu, Corona (45′ st Loum), Oliveira (45′ st F. Conceiçao), Uribe, Otavio (12′ st Diaz), Marega (21′ st Grujic), Taremi (99 Costa, 21 Barò, 23 Joao Mario, 28 Anderson, 29 Martinez, 30 Evanilson, 31 Nanu, 32 Sarr). All. S. Conceiçao.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini (35′ pt Demiral), Alex Sandro, Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie (18′ st Morata), Kulusevski (32′ st Ramsey), Ronaldo (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 10 Dybala, 19 Bonucci, 33 Bernardeschi, 36 Di Pardo, 38 Frabotta, 41 Fagioli). All. Pirlo.

Arbitro: del Cerro Grande (Spagna).

Reti: nel pt 2′ Taremi, nel st 1′ Marega, 37′ Chiesa.

Angoli: 6-6.

Recupero: 1′ e 4′.

Ammoniti: De Ligt, Danilo, Demiral e Alex Sandro per gioco scorretto.





