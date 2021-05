“Porto le aziende giù in cortile per non farle sentire sole”

Pubblicità

Bisogna portare le aziende in cortile, scrollarle dalla solitudine da Covid, e farle “parlare” fra di loro, come una volta si faceva fra vicini di casa. L’idea di mettere più aziende nelle stesso edificio e affittare le stanze a quelle che non possono o non vogliono avere un ufficio tutto per sé, non è nuova. Al coworking, condivisione degli spazi, a San Francisco, ci aveva pensato già quindici anni fa Brad Neuberg che per lanciare la sua startup e tagliare i costi fissi pensò di dividere la scrivania con un collettivo femminista. Ma allora, in California non avevano previsto l’effetto pandemia. Con quello ha dovuto invece farci i conti Erica Turchetti che del coworking, già aveva una idea tutta sua.

Erica Turchetti

Meglio che gli spazi da condividere siano quelli di un palazzo antico, per esempio, e che chi vi entra possa farli suoi portandoci dentro pezzi di vita, mescolandosi ai vicini, facendo rete con loro per ricreare – se possibile – lo spirito della chiacchiera in cortile. Insomma una visione un po’ più artigianale della formula americana, più facilmente adattabile anche a quelle piccole imprese di stampo tradizionale che rappresentano una parte, anche se minoritaria, della clientela (gli affittuari sono in genere startup ad alta tecnologia).

Quattro anni fa Turchetti ha fondato Cofoundry puntando alla “dimensione umana”. L’idea fortunata è stata quella di aver pensato, fin dall’inizio, solo a palazzi con spazi esterni. Un bel cortile, per esempio, come quelli della Fonderia Napoleonica Eugenia e della Fabbrica delle Affrancatrici, le due sedi milanesi (ma ce n’è una anche a Genova, Palazzo Lauro, ed è in arrivo una apertura a Venezia).

E proprio l’idea di prevedere spazi chiusi per ogni azienda (dai 10 ai 20 metri quadrati), di rinunciare ai classici open space offrendo invece uffici veri e propri puntando ad aree comuni all’aperto, ha permesso la ripartenza post virus. Tanto che il fatturato di Cofoundry nell’anno del Covid è aumentato del 32 % e ora le aziende ospitate sono più di 40.

“La pandemia ha isolato anche le imprese, oltre che le persone – dice Erica Turchetti – per questo appena è stato possibile abbiamo ricominciato, rispettando tutte le misure di sicurezza, ad organizzare incontri comuni negli spazi aperti. Non vogliamo limitarci a procurare luoghi, vogliamo offrire realtà umana oltre che servizi, fare in modo che fra le aziende si stringano relazioni professionali e che le richieste non siamo massificate”.

Gli uffici, per esempio, al contrario di quanto generalmente accade, sono personalizzabili. Cofoundry ci mette le scrivanie, i pc e quanto serve per aprire e andare avanti, ma al resto, se vuole, ci pensa il cliente. “A costo di dover affrontare qualche problema in più, come quando una start up di videogame pensava di portar qui dentro un tappeto con un simbolo nazista” dice Turchetti. La sua è una piccola squadra (dieci in tutto) di sole donne. “Non assumo uomini – dice – in questo mestiere abbiano una marcia in più. E poi conosco la fatica che fanno ad affermarsi, l’ho provata sulla mia pelle. Quando ho cominciato, avevo 32 anni, ed era molto difficile farsi prendere sul serio. Qualche resistenza c’è ancora”.





