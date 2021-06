Portogallo, Ronaldo fa arrabbiare la Coca Cola: e ora rischia una azione legale

Pubblicità

Nella lunga lista di record infranti da Cristiano Ronaldo, ne mancava uno di tale portata: far arrabbiare il più grande produttore di bevande del mondo. Il calciatore portoghese ha lasciato tutti a bocca aperta ieri, poco prima dell’inizio della conferenza stampa di presentazione di Portogallo-Ungheria, spostando due bottigliette di Coca Cola, posizionate al centro del tavolo conferenza in posizione strategica, e dando un consiglio semplice mentre afferrava una bottiglietta anonima: “Bevete acqua”. Se da un certo punto di vista è difficile dare torto al campione portoghese, è più complicato invece considerare una scelta corretta quella effettuata da CR7, almeno dal punto di vista del marketing: ad Atlanta, sede centrale della Coca Cola, non avranno preso bene la vena salutista di Cristiano, specialmente se si considera che la bevanda più famosa al mondo è uno degli sponsor più munifici degli Europei.

Europei, Cristano Ronaldo nasconde la Coca Cola durante la conferenza: “Bevete acqua”

I risvolti legale

L’aspetto più sorprendente della discussione scatenata dal gesto di CR7 è che il singolo personaggio ha lo stesso potere mediatico e la medesima visibilità del marchio più diffuso al mondo. A tal proposito non è da escludere che l’azienda statunitense citi il campione portoghese per danno d’immagine: “Da quanto accaduto potrebbe derivare un possibile danno d’immagine per Coca-Cola – spiega l’avvocato Leone Zilio, esperto di sponsorizzazioni e diritto dello sport dello Studio professionale internazionale Rödl & Partner -: da un lato per la mancata esposizione del brand, visto che si presume quelle bottigliette fossero lì posizionate in virtù di un contratto, e dall’altro per il messaggio di implicita distanza che l’atleta, che ha una mediaticità e una credibilità enorme a livello mondiale, ha voluto frapporre tra il suo stile di vita e le bevande gassate”.

Il precedente di Pep

Nel 2019 capitò con Guardiola un’episodio simile, che l’allenatore spagnolo si è lasciato alle spalle con una battuta. Nel post partita di Atalanta-Manchester City, infatti, l’allenatore spostò una bottiglia di Gatorade, sponsor della Champions League, gesto a cui ha rimediato immediatamente un addetto alla sala stampa. Dopo lo sguardo perplesso del tecnico, arrivò l’illuminazione: “Questi pagano, ragazzi…”. In quel caso la vicenda si concluse con un sorriso.

Il passato

Nel lontano 2009 fu proprio Cristiano a mettere a disposizione il suo volto per una campagna pubblicitaria della Coca Cola destinata al mercato asiatico, seguita qualche anno dopo dalla scelta di girare uno spot per una famosa catena di fast food. Un passato che nella testa dell’attaccante della Juventus è molto remoto: negli ultimi anni, anche per provare ad allungare la sua carriera, c’è stata la svolta salutista di CR7, che oltre a diventare testimonial di un famoso marchio di prodotti dietetici, ha abbandonato tutto ciò che è “vizio”, dalle bevande gassate al junk food. Quasi un’ossessione che ha colpito indirettamente anche il figlio Cristiano Junior: “È forte e ha talento – dichiarò -, ma beve Coca Cola e mangia patatine”. Una bestemmia per papà Ronaldo.





