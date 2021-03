Poste, nel piano al 2024 l’utile sale a 1,6 miliardi. I pacchi superano le lettere, in arrivo l’offerta per luce e gas

Pubblicità

MILANO – Più pacchi che lettere nel futuro delle Poste Italiane, ma anche emissioni in azzeramento, un terzo di utili in più e investimenti a livello record. La società ha presentato al mercato il nuovo piano Sustain & Innovate 2024, che sostituisce il Deliver 22 i cui obiettivi sono stati raggiunti. Le nuove sfide prevedono che gli utili al 2024 siano di 1,6 miliardi, il 33% in più del livello 2020, con un dividendo per azione in crescita del 35% nell’arco di piano (+14% nel 2021 a 0,55 euro e in crescita del 6% ogni anno successivo).

Nel documento presentato prima dell’apertura dei mercati si definiscono alcuni obiettivi strategici del gruppo guidato da Matteo Del Fante, secondo il quale il nuovo piano permette di “costruire e crescere ancora”: diventare il punto di accesso unico per tutte le esigenze quotidiane degli italiani e massimizzare il valore della nostra potente rete omnicanale; e trasformarsi da operatore incentrato sulla corrispondenza a primario player del mercato in crescita dei pacchi, leader nel segmento B2C.

In effetti la società si propone di “sviluppare la rete logistica lungo tutta la catena del valore, per cogliere il pieno potenziale di crescita derivante dal mercato dei pacchi. Entro il 2025, oltre il 50% dei ricavi nel settore Corrispondenza e Pacchi sarà generato dal business dei pacchi (20% nel 2017)”. Nel dettaglio, le slide prevedono un 2 miliardi per i pacchi contro 1,9 per le lettere. Per l’intera divisione ci si aspetta l’utile nel 2025. “La trasformazione del segmento Corrispondenza e Pacchi è in piena implementazione, e sarà la prima volta che i pacchi avranno una incidenza sui ricavi più elevata rispetto alla corrispondenza, mentre diverremo un player logistico a 360 gradi con un business sostenibile”, il commento che Del Fante ha affidato a una nota

Quanto ai target finanziari, Poste mette nel mirino una crescita dei ricavi a 12,7 miliardi nel 2024, con un tasso annuo di crescita del 3% (2019 – 2024), grazie al contributo di tutti i segmenti di business. Il risultato operativo (atteso a un +5% annuo) dovrebbe salire a 2,2 miliardi. Grazie al mix di prodotti d’investimento la società si attende di gestire 615 miliardi di attività finanziarie dei clienti, dai 569 attuali. Sul piatto mette un livello record d’investimenti: 3,1 miliardi tra quest’anno e il 2024, “a sostegno della trasformazione, con oltre il 60% degli investimenti aventi caratteristiche Esg”. Sempre in chiave di sostenibilità c’è l’impegno a diventare un’azienda “a zero emissioni” nel 2030.

“Nei servizi finanziari e assicurativi – ha spiegato ancora Del Fante – la priorità è diventare il principale punto di riferimento per tutte le esigenze dei clienti, dal risparmio alle assicurazioni e ai prestiti, grazie a servizi di consulenza data driven, attraverso tutti i canali di distribuzione di Poste Italiane. Sfrutteremo le competenze di cross-selling e up-selling nel segmento Pagamenti e Mobile, confermando la leadership nei pagamenti digitali, introducendo l’offerta di connessione a banda larga ed entrando nel 2022 nel mercato dell’energia, con un’offerta equa, competitiva e di semplice comprensione”. Nelle slide diffuse agli analisti finanziari si trova la progressione attesa per la nuova offerta di luce e gas: dai 200 mila clienti del prossimo anno a 1,5 milioni nel 2025, con una proposta 100% green puntata sull’esperienza digitale dei clienti ma anche la prossimità degli uffici postali.

L’ad ha commentato anche la stretta attualità e il ruolo delle Poste nel piano vaccinale: “Siamo orgogliosi del nostro ruolo chiave nel piano di vaccinazione nazionale, con circa 2 milioni di dosi di vaccino già consegnate, a sostegno dell’Esercito Italiano, grazie alla nostra piattaforma tecnologica nativa su cloud”.





